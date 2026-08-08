 آموزش در مدارس خراسان جنوبی سال تحصیلی جدید حضوری است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مرتضوی ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: با تأکید مقام عالی وزارت، آموزش در سال تحصیلی آینده به صورت حضوری برگزار خواهد شد و تمهیدات لازم برای آغاز سال تحصیلی جدید در حال انجام است.
وی افزود: آموزش و پرورش خراسان جنوبی در سال گذشته با برگزاری ۲۳ جلسه، موفق به کسب مقام برتر شورای آموزش و پرورش شد و در پروژه مهر نیز رتبه برتر را به دست آورد.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به موفقیتهای آموزشی استان گفت: در حوزه آموزش مجازی دوره اول متوسطه نیز رتبه برتر را کسب کردهایم و امیدواریم امسال نیز دانشآموزان استان در عرصههای مختلف علمی خوش بدرخشند.
مرتضوی ادامه داد: برای نخستین بار در جنوب خراسان شاهد کسب مدال طلای جهانی توسط یکی از دانشآموزان استان بودیم و امسال نیز پیشبینی میکنیم دانشآموزان خراسان جنوبی موفقیتهای بیشتری کسب کنند.
تأمین نیروی انسانی مدارس برای سال تحصیلی جدید
وی با اشاره به برنامههای آموزش و پرورش برای تأمین نیروی انسانی گفت: سال گذشته یک هزار و ۱۵۰ نیروی جدید برای آموزش و پرورش جذب شده و امیدواریم تا پایان سال آزمون استخدامی نیز برگزار شود.
مرتضوی افزود: ۵۴۲ نفر متعهد به خدمت و فارغالتحصیل دانشگاه فرهنگیان داریم که از مهرماه وارد مدارس خواهند شد و با این اقدامات، برای سال تحصیلی جدید نگرانی جدی در حوزه نیروی انسانی نخواهیم داشت.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی همچنین از تسویه کامل هزینههای برونسپاری کاردانش خبر داد و گفت: حقالتدریسها نیز بهروز پرداخت میشود که این موضوع در ارتقای کیفیت آموزش مؤثر است.
وی با اشاره به برنامههای حمایتی آموزش و پرورش اظهار کرد: طرحهای حمایتی برای پایه اول و تقویت پایه با استفاده از ابزارهای نوین آموزشی اجرا میشود تا هیچ دانشآموزی در گامهای نخست یادگیری دچار عقبماندگی نشود.
مرتضوی گفت: در تابستان جاری برای نخستین بار کلاسهای تقویتی مکمل دورههای مجازی برگزار میشود.
وی همچنین از برگزاری دوره ۸۸ ساعته برای نوآموزانی خبر داد که به هر دلیل نتوانستهاند در دوره پیشدبستانی شرکت کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات انجام شده برای بازگرداندن کودکان به چرخه تحصیل گفت: ۵۰ درصد از افراد بازمانده از تحصیل را کاهش دادهایم و در همین راستا مجمع خیرین بازماندگان از تحصیل نیز تشکیل شده است.
وی از شوراهای اسلامی و دهیاران خواست برای شناسایی و بازگرداندن بازماندگان از تحصیل، آموزش و پرورش را یاری کنند.
مرتضوی با اشاره به موفقیتهای علمی دانشآموزان استان اظهار کرد: سال گذشته رتبه دوم کشوری در کنکور تجربی را کسب کردیم و ۳۰ مدال المپیاد نیز توسط دانشآموزان استان به دست آمد.
وی افزود: ۲۲ نفر از دانشآموزان استان به مرحله نهایی المپیادهای علمی راه یافتند و در المپیادهای شایستگیمحور در حوزه فنی و حرفهای نیز ۱۲۲ نفر به رقابت پرداختند.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به توسعه زیرساختهای آموزشی گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۴۰۳ کلاس درس در سطح استان هوشمندسازی شده و امیدواریم برای سال تحصیلی جدید ۵۰۰ کلاس دیگر نیز به این تعداد اضافه شود.
وی افزود: تاکنون ۱۵ هزار و پنج نفر سنجش شدهاند و حدود ۱۵ هزار نفر نیز برای مهرماه آینده وارد دبستان خواهند شد.
مرتضوی از اختصاص بیش از ۲۵ میلیارد تومان بسته حمایتی به مناطق مرزی و محروم خبر داد و گفت: حمایت از دانشآموزان این مناطق از برنامههای مهم آموزش و پرورش است.
وی با اشاره به فعالیتهای فرهنگی و مذهبی دانشآموزان اظهار کرد: پس از چهار سال، سال گذشته ۱۰۵ نفر از دانشآموزان استان به سرزمین وحی اعزام شدند و به این دانشآموزان وام ۵۰ میلیون تومانی پرداخت شد.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی افزود: برای دومین سال پخش زنده احیای دانشآموزی برگزار شد و استان در اعتکاف دانشآموزی نیز رتبه برتر کشور را کسب کرد. همچنین دانشآموزان استان موفق به کسب هشت رتبه کشوری در جشنواره خوارزمی شدند.
توسعه پروژههای ورزشی و نیروگاههای خورشیدی
وی در حوزه تربیت بدنی و سلامت نیز گفت: در قالب طرح «نشان»، سال گذشته ۴۲ پروژه و در سال جاری ۶۹ پروژه در دست اقدام داریم.
مرتضوی همچنین از توسعه نیروگاههای خورشیدی آموزش و پرورش خبر داد و گفت: سال گذشته بیش از ۳۰ نیروگاه خورشیدی احداث شد و در مجموع ۳۰۰ پروژه در دست کار است که پیشبینی میشود تا پایان مردادماه ۹۰ نیروگاه راهاندازی شود.
وی در پایان با اشاره به کاهش شکایات مردمی در سامانه ۱۳۶ گفت: میزان شکایات مردمی در این سامانه ۸۵ درصد کاهش داشته است.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش استان در حال حاضر ۱۶ هزار و ۳۴۱ همکار فرهنگی و پرسنل دارد.
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