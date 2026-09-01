به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده صبح امروز سه‌شنبه در آئین آغاز عملیات خارج سازی شناور مغروقه که با حضور وزیر راه و شهرسازی در خرمشهر برگزار شد ضمن گرامیداشت هفته دولت اظهار کرد: مشاهده همت و توانمندی وزیر راه و شهرسازی در تشخیص اولویت‌های اجرایی و پیگیری میدانی امور، نقطه‌ای امیدبخش و قابل تقدیر است که مسیر توسعه را هموار می‌کند.

استاندار خوزستان با بیان اینکه اروند رود سال‌ها دچار مشکلاتی بود، تصریح کرد: عملیات خارج‌سازی شناورهای مغروقه، طلیعه تولد دوباره اروند است. وقتی اروند جانی دوباره بگیرد، خرمشهر نیز حیات تازه‌ای می‌یابد.

وی به تاریخ خرمشهر اشاره کرد و گفت: خرمشهر تاریخ گویا و مجسم از مقاومت است؛ شهری که در دوران دفاع مقدس با مجاهدت‌های رزمندگان، از چنگال دشمنان رهایی یافت. صدام متوهم گمان می‌کرد با شعار «آمده‌ایم که بمانیم» می‌تواند بر این خاک مسلط شود و برای آن بصره دوم می‌ساخت، اما عاقبت آن تکبر را دیدیم که چگونه با ذلت به پایان رسید.

استاندار خوزستان افزود: تفاوت رهبران در بزنگاه‌ها مشخص می‌شود؛ صدام، دشمن ملت خود را به کشتن داد و در نهایت با ذلت از سوراخی بیرون کشیده شد، اما رهبر معظم انقلاب اسلامی با صلابت در مقابل دشمن ایستاد و جان‌فدای ملت شد و یاد ایشان جاودانه ماند.

موالی زاده تأکید کرد: حضور گسترده و میلیونی مردم در تشییع پیکر شهیدان راه انقلاب در کشورهای مختلف، نشان‌دهنده تحقق امت‌سازی است. وقتی یک آرمان از مرزهای سیاسی عبور می‌کند و در قلب کشورهای دیگر نفوذ می‌کند، یعنی ما پیروز میدان هستیم. امروز آمریکا و رژیم صهیونیستی که تنها به تجهیزات مادی و فیزیکی خود می‌بالند، شکست‌خورده این میدان هستند، چرا که توان تسخیر دل‌ها را ندارند.

وی با ادای احترام به خانواده شهدا، بیان کرد: تقدیم چنین فرزندان برومندی به جامعه، از برکات خون پاک شهیدان است. یقین داریم با استمرار این سبک مدیریت میدانی و عملیاتی، شاهد شکوفایی بیش از پیش خرمشهر و استان خوزستان خواهیم بود.