تأمین مسکن راهکاری جدی برای تحقق جوانی جمعیت است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده ظهر امروز سه شنبه در آئین واگذاری اسناد مالکیت و تحویل اراضی مسکونی در خوزستان که با حضور وزیر راه و شهرسازی صورت گرفت، بیان کرد: در موضوع جوانی جمعیت استان های خوزستان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی شاخص هستند اما نباید به این بسنده کرد چرا که رهبر شهید فرمودند فرزندآوری وجوانی جمعیت جدی گرفته شود.

استاندار خوزستان ادامه داد: اگر با این روند ادامه دهیم ۷۵ سال دیگر جمعیت کشور ۳۰ میلیون نفر می شود و به عنوان یک مولفه قدرت ملی باید به آن توجه کرد لذا باید از همه عواملی که به رشد جمعیت کمک می کند خود بهره گیریم و بحث مسکن یک از آن موارد است.

وی گفت: در زمان مدیریت فعلی وزیر راه و شهرسازی و همکاران وی در زمینه های مختلف عنایت خاصی به خوزستان داشتند و این پنجمین سفرشان به استان است.همچنین مدیرعامل زمین و مسکن نیز هر بار تماسی درجهت تثبیت مالکیت داشتیم کمک کردند ‌که قدردان وی هستیم.

استاندار خوزستان ادامه داد: ان‌شاءالله همه بتوانیم دین خود را به مردم که اینگونه پای کار نظام و انقلاب هستند و از تمامیت ارضی کشور دفاع می‌کنند ادا کنیم؛ امروز همه مسئولان در کنار یکدیگر هستند که فرمان معظم رهبری است و ید واحده هستیم، این امر باعث شد پیروز میدان باشیم.

موالی زاده افزود: عاملی که ما را به اینجا رساند و پیروز میدان کرد، در ادامه راه پیروزی ما را بر دشمنان پلید تضمین خواهد کرد.