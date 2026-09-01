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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۳۶

چرخش از کتاب‌محوری به برنامه‌محوری در آموزش دوره ابتدایی آغاز شد

چرخش از کتاب‌محوری به برنامه‌محوری در آموزش دوره ابتدایی آغاز شد

اصفهان- معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به طرح تحول آموزش ابتدایی گفت: آموزش دوره ابتدایی از کتاب‌محوری به سمت برنامه‌محوری پیش خواهد رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی لطیفی صبح سه‌شنبه در نشست زیست‌بوم جدید برنامه درسی دوره اول ابتدایی ویژه معاونان آموزش ابتدایی ادارات کل سراسر کشور اظهار کرد: نقش‌آفرینی و مسئولیت‌پذیری دیگر متمرکز نخواهد بود و در سطوح استان، منطقه و مدرسه به‌صورت متفاوت رخ خواهد داد.

وی با تأکید بر اهمیت دوره‌های توانمندسازی و آموزشی گفت: خواهش من از همه همکاران در استان‌ها و مدیران کل این است که نسبت به فهم و درک کلیت اتفاقی که قرار است بیفتد اهتمام جدی داشته باشند. ما شاهد چرخش از کتاب‌محوری به سمت برنامه‌محوری خواهیم بود.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش با ارائه گزارش کوتاهی از اجرای سال گذشته، خاطرنشان کرد: سال گذشته در هشت مدرسه شهر تهران و شهرستان‌های تهران اولین اجرای بسیار محدود این طرح را داشتیم.

حجت‌الاسلام لطیفی با بیان اینکه اقدامات مفصلی برای ارزشیابی و اعتباربخشی انجام شد، افزود: گزارش‌هایی از معلمان و راهبران دریافت و نظرات ۳۲۰ معلم پایه اول ابتدایی گردآوری شد. در یک فرایند ۲۴ روزه، تک‌تک واحدهای درسی تدوین‌شده با معلمان مجری برنامه به بحث و بررسی گذاشته شد و بر اساس بازخوردها، نسخه اصلاح‌شده امسال ارائه خواهد شد.

طرح تحول آموزشی امسال در ۲۰۰ مدرسه اجرا می‌شود

وی تاکید کرد: آنچه انجام می‌شود بر اساس اصول کارشناسی و با کمترین آسیب و چالش به مدارس عرضه خواهد شد. فرایند بازخوردگیری و اصلاح ادامه خواهد داشت و کار را پایان‌یافته نمی‌بینیم. نقش راهبران برنامه درسی، معلمان، مدیران، معاونان و عوامل منطقه و استان در اصلاح و ارتقای کار بسیار جدی و مورد توجه است

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی درباره دامنه اجرا در سال جاری گفت: با توجه به محدودیت‌های پیش‌آمده، امسال طرح در ۲۰۰ مدرسه سراسر کشور و قریب به ۵۰۰ کلاس اجرا خواهد شد.

حجت‌الاسلام لطیفی اضافه کرد: از این میزان ۱۶۳ مدرسه دولتی، ۲۲ مدرسه غیردولتی و ۹ مدرسه عشایری و چندپایه هستند تا اجرای طرح در گونه‌های مختلف مدرسه‌ای مورد نظارت قرار گیرد.

وی ابراز امیدواری کرد: این طرح با همت همکاران در سراسر استان‌ها و نقش ویژه راهبران برنامه درسی، شروعی موفقیت‌آمیز برای تحول در مهم‌ترین زیرنظام نظام آموزش و پرورش کشور باشد.

معاون وزیر تاکید کرد: برنامه درسی مدرسه‌ای صرفاً منحصر به کتاب و تغییر کتاب نیست. تمام اتفاقات و برنامه‌های مدرسه باید زیر چتر این برنامه یکپارچه شود.

حجت‌الاسلام لطیفی افزود: همان هماهنگی و انسجام موجود در ستاد، باید در سطح استان، منطقه و مدرسه نیز رقم بخورد تا شاهد تحول اساسی در تربیت یکپارچه دانش‌آموزان باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه این نشست، فرهنگیان و معاونان اموزش ابتدایی برگزیده جشنواره افق‌های نو در تدریس، مهارت‌آموزی و فناوری سراسر کشور تجلیل شدند.

کد مطلب 6933961

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