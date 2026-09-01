به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی لطیفی صبح سه‌شنبه در نشست زیست‌بوم جدید برنامه درسی دوره اول ابتدایی ویژه معاونان آموزش ابتدایی ادارات کل سراسر کشور اظهار کرد: نقش‌آفرینی و مسئولیت‌پذیری دیگر متمرکز نخواهد بود و در سطوح استان، منطقه و مدرسه به‌صورت متفاوت رخ خواهد داد.

وی با تأکید بر اهمیت دوره‌های توانمندسازی و آموزشی گفت: خواهش من از همه همکاران در استان‌ها و مدیران کل این است که نسبت به فهم و درک کلیت اتفاقی که قرار است بیفتد اهتمام جدی داشته باشند. ما شاهد چرخش از کتاب‌محوری به سمت برنامه‌محوری خواهیم بود.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش با ارائه گزارش کوتاهی از اجرای سال گذشته، خاطرنشان کرد: سال گذشته در هشت مدرسه شهر تهران و شهرستان‌های تهران اولین اجرای بسیار محدود این طرح را داشتیم.

حجت‌الاسلام لطیفی با بیان اینکه اقدامات مفصلی برای ارزشیابی و اعتباربخشی انجام شد، افزود: گزارش‌هایی از معلمان و راهبران دریافت و نظرات ۳۲۰ معلم پایه اول ابتدایی گردآوری شد. در یک فرایند ۲۴ روزه، تک‌تک واحدهای درسی تدوین‌شده با معلمان مجری برنامه به بحث و بررسی گذاشته شد و بر اساس بازخوردها، نسخه اصلاح‌شده امسال ارائه خواهد شد.

طرح تحول آموزشی امسال در ۲۰۰ مدرسه اجرا می‌شود

وی تاکید کرد: آنچه انجام می‌شود بر اساس اصول کارشناسی و با کمترین آسیب و چالش به مدارس عرضه خواهد شد. فرایند بازخوردگیری و اصلاح ادامه خواهد داشت و کار را پایان‌یافته نمی‌بینیم. نقش راهبران برنامه درسی، معلمان، مدیران، معاونان و عوامل منطقه و استان در اصلاح و ارتقای کار بسیار جدی و مورد توجه است

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی درباره دامنه اجرا در سال جاری گفت: با توجه به محدودیت‌های پیش‌آمده، امسال طرح در ۲۰۰ مدرسه سراسر کشور و قریب به ۵۰۰ کلاس اجرا خواهد شد.

حجت‌الاسلام لطیفی اضافه کرد: از این میزان ۱۶۳ مدرسه دولتی، ۲۲ مدرسه غیردولتی و ۹ مدرسه عشایری و چندپایه هستند تا اجرای طرح در گونه‌های مختلف مدرسه‌ای مورد نظارت قرار گیرد.

وی ابراز امیدواری کرد: این طرح با همت همکاران در سراسر استان‌ها و نقش ویژه راهبران برنامه درسی، شروعی موفقیت‌آمیز برای تحول در مهم‌ترین زیرنظام نظام آموزش و پرورش کشور باشد.

معاون وزیر تاکید کرد: برنامه درسی مدرسه‌ای صرفاً منحصر به کتاب و تغییر کتاب نیست. تمام اتفاقات و برنامه‌های مدرسه باید زیر چتر این برنامه یکپارچه شود.

حجت‌الاسلام لطیفی افزود: همان هماهنگی و انسجام موجود در ستاد، باید در سطح استان، منطقه و مدرسه نیز رقم بخورد تا شاهد تحول اساسی در تربیت یکپارچه دانش‌آموزان باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه این نشست، فرهنگیان و معاونان اموزش ابتدایی برگزیده جشنواره افق‌های نو در تدریس، مهارت‌آموزی و فناوری سراسر کشور تجلیل شدند.