به گزارش خبرنگار مهر، محمد محسنی صبح سه شنبه با اشاره به شرایط موجود در جایگاههای عرضه سوخت، اظهار کرد: کلیه جایگاههای سوخت شهرستان رودان تحت پایش و رصد دوربینهای نظارتی استان قرار دارند و این سامانهها فعال هستند.
وی از شهروندان رودان و شهرستانهای همجوار خواست در نحوه سوختگیری صرفاً متناسب با نیاز و میزان مصرف خود اقدام کرده و از سوختگیری بیش از یکبار و غیر متعارف خودداری کنند.
فرماندار شهرستان رودان، تأکید کرد: برابر گزارشها و مقررات ابلاغی سوختگیری بیش از یکبار و غیر متعارف میتواند تبعات قانونی از جمله توقیف خودرو و سایر اقدامات قانونی از سوی دستگاه قضایی و مراجع ذیصلاح را به دنبال داشته باشد.
محسنی در ادامه با توجه به شرایط موجود و در راستای حفظ حقوق شهروندی، رفاه عمومی، کاهش ازدحام و تسریع در روند سوختگیری مردم دستور داد در هر یک از جایگاههای سوخت شهرستان رودان حداقل یک نازل یا یک ردیف مشخص و اختصاصی برای شهروندانی که با کارت شخصی خود اقدام به سوختگیری میکنند، اختصاص یابد.
وی افزود: مسئولان جایگاهها موظفاند در اجرای این تصمیم همکاری لازم را به عمل آورده و شرایط استفاده شهروندان از ردیف اختصاصیافته برای کارت شخصی را فراهم کنند.
فرماندار شهرستان رودان، خاطرنشان کرد: هدف از این تصمیم، صیانت از حقوق مردم، کاهش صفهای طولانی و ایجاد نظم و سهولت در فرآیند سوختگیری است.
محسنی در پایان از شهروندان خواست با رعایت مقررات و مصرف متعارف در اجرای این طرح همکاری کنند.
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