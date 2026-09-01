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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۳

جایگاه‌های سوخت رودان موظف به اختصاص نازل ویژه کارت شخصی شدند

جایگاه‌های سوخت رودان موظف به اختصاص نازل ویژه کارت شخصی شدند

رودان - فرماندار رودان برای کاهش صف‌های طولانی و تسهیل سوخت‌گیری مردم دستور اختصاص حداقل یک نازل یا ردیف ویژه کارت شخصی در همه جایگاه‌های شهرستان را صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محسنی صبح سه شنبه با اشاره به شرایط موجود در جایگاه‌های عرضه سوخت، اظهار کرد: کلیه جایگاه‌های سوخت شهرستان رودان تحت پایش و رصد دوربین‌های نظارتی استان قرار دارند و این سامانه‌ها فعال هستند.

وی از شهروندان رودان و شهرستان‌های همجوار خواست در نحوه سوخت‌گیری صرفاً متناسب با نیاز و میزان مصرف خود اقدام کرده و از سوخت‌گیری بیش از یک‌بار و غیر متعارف خودداری کنند.

فرماندار شهرستان رودان، تأکید کرد: برابر گزارش‌ها و مقررات ابلاغی سوخت‌گیری بیش از یک‌بار و غیر متعارف می‌تواند تبعات قانونی از جمله توقیف خودرو و سایر اقدامات قانونی از سوی دستگاه قضایی و مراجع ذی‌صلاح را به دنبال داشته باشد.

محسنی در ادامه با توجه به شرایط موجود و در راستای حفظ حقوق شهروندی، رفاه عمومی، کاهش ازدحام و تسریع در روند سوخت‌گیری مردم دستور داد در هر یک از جایگاه‌های سوخت شهرستان رودان حداقل یک نازل یا یک ردیف مشخص و اختصاصی برای شهروندانی که با کارت شخصی خود اقدام به سوخت‌گیری می‌کنند، اختصاص یابد.

وی افزود: مسئولان جایگاه‌ها موظف‌اند در اجرای این تصمیم همکاری لازم را به عمل آورده و شرایط استفاده شهروندان از ردیف اختصاص‌یافته برای کارت شخصی را فراهم کنند.

فرماندار شهرستان رودان، خاطرنشان کرد: هدف از این تصمیم، صیانت از حقوق مردم، کاهش صف‌های طولانی و ایجاد نظم و سهولت در فرآیند سوخت‌گیری است.

محسنی در پایان از شهروندان خواست با رعایت مقررات و مصرف متعارف در اجرای این طرح همکاری کنند.

کد مطلب 6933962

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