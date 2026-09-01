به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، میثم مظفر در چهارصد و بیست و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه پرداخت حقوق کارکنان در بوستان ها برعهده پیمانکاران است، اظهار کرد: تخلفات زیادی از سوی پیمانکاران صورت گرفته است؛ به طوری که یا ارقام پرداختی کافی نیست و یا در زمان مقرر پرداخت نمی شود.

وی ادامه داد: ممکن است یک کارگر بعضاً حقوق خود را ۱۰ روز پس از پایان ماه جاری دریافت کند. شهرداری تهران چندبار برای پاکبانان تدابیری در نظر گرفت و مستقیم از صورت وضعیت پیمانکاران کسر می کرد و حقوق پاکبانان را مستقیم می پرداخت. تقاضای بنده این است که معاونت برنامه ریزی و خدمات شهری این موضوع را هم بررسی کنند تا اعداد و ارقام نیروهای فضای سبز به اندازه و به موقع پرداخت شود.

مظفر با بیان اینکه تعدادی از این نیروها باغبانان دلسوز شهر ما هستند که چند سال سابقه فعالیت دارند، یادآور شد: درخواست بنده این است که شهرداری سریع تر موضوع را بررسی کند تا این نیروها به حقوق خود برسند.

مهدی پیرهادی با بیان اینکه تعدادی از نیروهای خدمات شهری اعتراضی نسبت به دریافت تنها ۷۰ درصد از حق الزحمه خود داشتند، اظهار کرد: باید نامه این نیروها مورد رسیدگی قرار بگیرد.

وی با اشاره به پیامک پایگاه خبری شهر مبنی بر اظهارات معاون هماهنگی و امور مناطق در خصوص ورود شهرداری در حوزه مسکن، معیشت و مدرسه سازی ضمن تقدیر از اقدام شهرداری برای ورود در حوزه های مختلف و همکاری با دولت، یادآور شد: موضوع مسکن یکی از مسائل مهم برای کارکنان مراکز دولتی است و بخش قابل توجهی از هزینه های مسکن شامل کارکنان دولت می شود.

پیرهادی با بیان اینکه وزارتخانه ها برای تأمین مسکن کارکنان خود وارد شوند، تصریح کرد: قوه قضاییه نسبت به این موضوع وارد عمل شود و یا مجلس موضوع را دنبال کند تا بتوان باری از روی دوش کارکنان در بخش مسکن برداشت.

پرویز سروری با اشاره به برگزاری جشنواره خشت بهشت، اظهار کرد: این برنامه بسیار مبتکرانه و مدبرانه طراحی شده و ظرفیت های خوبی را در حوزه خدمات شهری و محیط زیست شناسایی کرده است.

وی ادامه داد: شهر ظرفیت های نهفته بسیاری دارد که زمینه ظهور و بروز آنها فراهم نمی شود. در این جشنواه شاهد حضور این سرمایه های انسانی بودیم و این حضور به ما یادآور شد که باید فرصت اجتماعی برابر برای همه فراهم کرد.

سروری با بیان اینکه این برنامه می تواند مدلی برای معاونت ها و مناطق باشد، گفت: مجموعه ها می توانند امکان بروز استعدادها در کارکنان خود را فراهم کنند. این اقدام هم نشاط بین کارکنان را افزایش می دهد و هم استعدادها و ظرفیت ها را شکوفا خواهد کرد. درخواست بنده این است که این مدل در تمام مجموعه های شهرداری توسعه یابد.