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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۲۶

عامل نزاع منجر به فوت در قم خود را به پلیس معرفی کرد

عامل نزاع منجر به فوت در قم خود را به پلیس معرفی کرد

قم- فرمانده انتظامی شهرستان قم از مراجعه و تسلیم عامل نزاع منجر به فوت به کلانتری و تشکیل پرونده قضایی برای وی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا براتی اظهار کرد: در پی وقوع یک نزاع منجر به فوت، متهم به همراه برادر خود با مراجعه به کلانتری ۱۴، خود را به عوامل انتظامی معرفی و جزئیات حادثه را تشریح کرد.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های اولیه و اظهارات متهم، مشخص شد این حادثه در پی مطالبات و اختلافات مالی ایجاد شده در ماه‌های گذشته رخ داده است.

فرمانده انتظامی شهرستان قم ادامه داد: مشاجره لفظی میان طرفین در ساعات اولیه صبح، متأسفانه به درگیری منجر شد و در جریان این نزاع، یکی از طرفین جان خود را از دست داد.

براتی تصریح کرد: پس از مراجعه متهم به مرکز انتظامی، اقدامات قانونی لازم بلافاصله در دستور کار قرار گرفت و سلاح مورد استفاده در این حادثه نیز کشف و ضبط شد.

وی خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان قم در پایان با تأکید بر ضرورت پرهیز شهروندان از درگیری و برخوردهای هیجانی، گفت: شهروندان باید در مواجهه با هرگونه اختلاف، به‌ویژه مطالبات و مسائل مالی، موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنند تا از وقوع حوادث ناگوار و جبران‌ناپذیر جلوگیری شود.

کد مطلب 6933969

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