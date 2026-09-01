به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، بهای هر اونس طلای نقدی در معاملات روز سه‌شنبه با کاهش ۰.۰۸ درصدی مواجه شد و به سطح ۴۴۴۴ دلار رسید. این روند نزولی در حالی صورت می‌گیرد که در جلسه معاملاتی پیشین، قیمت طلا به دلیل افزایش توجه معامله‌گران نسبت به تنش‌های فزاینده در خاورمیانه، به پایین‌ترین سطح خود از ۱۹ آگوست رسیده بود. اکنون بازارها در انتظار انتشار داده‌های کلیدی بازار کار ایالات متحده در هفته جاری هستند؛ داده‌هایی که می‌تواند انتظارات درباره سیاست‌های پولی آتی فدرال رزرو را به‌طور جدی تغییر دهد.

داده‌های مهمی که در این هفته از ایالات متحده منتشر خواهد شد، شامل آمارهای حیاتی از موقعیت‌های شغلی، گزارش اشتغال و داده‌های غیرکشاورزی حقوق‌بگیران است. تحلیل‌گران با دقت این آمارها را بررسی خواهند کرد تا نشانه‌هایی از وضعیت سلامت بازار کار و تأثیر آن بر چشم‌انداز نرخ بهره را استخراج کنند.

تأثیر سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو بر بازارهای جهانی

پس از آنکه کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در اظهاراتی تأکید کرد که تلاش‌ها برای رساندن تورم به سطح هدف ۲ درصد ادامه دارد، قیمت طلای نقدی به‌طور موقت به بالاترین سطح خود در بیش از سه ماه اخیر صعود کرده بود؛ اما با تغییر دیدگاه‌ها، این فلز گران‌بها در روز جمعه با سقوط شدیدی بالغ بر ۳ درصد مواجه شد.

تونی سایکامور، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت آی‌جی، در تحلیل شرایط کنونی اظهار داشت: «طلا در حال حاضر تحت تأثیر دو عامل فشاردهنده قرار گرفته است؛ نخست، سخنرانی انقباضی کوین وارش در نشست جکسون هول که فضای نرخ بهره را تغییر داد، و دوم، تنش‌های تازه در تنگه هرمز که منجر به افزایش قیمت نفت و در نتیجه بالا رفتن انتظارات تورمی شده است.»

چشم‌انداز نرخ بهره و فشار بر دارایی‌های بدون بازده

بر اساس داده‌های ابزارهای نظارت بر نرخ بهره فدرال، معامله‌گران در حال حاضر با دیدگاهی احتیاطی، احتمال افزایش نرخ بهره را در ماه سپتامبر ۶۶ درصد و در ماه دسامبر ۸۹ درصد برآورد می‌کنند. اگرچه طلا همواره به عنوان یک پناهگاه امن در برابر تورم شناخته می‌شود، اما افزایش نرخ بهره معمولاً جذابیت دارایی‌های دارای بازده (مانند اوراق قرضه) را افزایش داده و فشار نزولی شدیدی بر قیمت طلا وارد می‌کند.

وضعیت سایر فلزات گران‌بها در بازار

در بازار سایر فلزات گران‌بها نیز شاهد تغییرات قیمتی بودیم؛ به طوری که هر اونس نقره نقدی با کاهش ۰.۲ درصدی به سطح ۶۶.۴۲ دلار رسید. در مقابل، پلاتین با رشد ۰.۴ درصدی به قیمت ۱,۷۹۷.۷۱ دلار معامله شد. همچنین قیمت پالادیوم نیز بدون تغییر در سطح ۱,۳۵۵.۰۸ دلار باقی ماند.