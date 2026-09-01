مراغه میزبان سی و دومین اجلاس سالانه موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مظفر روستایی روز سه شنبه با تاکید بر اهمیت راهبردی سی و دومین اجلاس سالانه موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور اظهار داشت:هدف اصلی ما در این نشست ارائه دستاوردهای تحقیقاتی و برنامهریزی طرح های تحقیقاتی و تولید بذر طی امسال و تدوین برنامه دقیق برای انتقال فناوریهای جدید به مزارع کشاورزان در سال زراعی آینده است.
وی افزود: در طول دو روز برگزاری این اجلاس، آخرین نتایج طرح های تحقیقاتی در بخشهای غلات، حبوبات، دانههای روغنی و علوفه مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت. همچنین سازوکارهای لازم برای انتقال دستاوردهای تحقیقاتی به مزارع کشاورزان و تولید هستههای اولیه بذور ارقام و لاینهای جدید معرفی شده بررسی میشود.
رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور با اشاره به نقش مهم این موسسه در امنیت غذایی و بهرهوری در اراضی دیم، از معرفی بیش از ۱۰ رقم جدید محصولات زراعی تا پایان سال خبر داد.
وی گفت: این موسسه از بدو تاسیس تاکنون موفق به معرفی ۱۳۶ رقم مختلف از محصولات زراعی (غلات، حبوبات، دانههای روغنی و گیاهان علوفهای) شده است که تحولی بزرگ در الگوی کشت اراضی دیم کشور ایجاد کرده است.
گفتنی است موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور با هدف ترسیم نقشه راه سال زراعی پیشرو و بررسی آخرین دستاوردهای علمی، سی و دومین اجلاس سالانه خود را با حضور جمعی پژوهشگران و مدیران ارشد اجرایی در این حوزه در شهرستان مراغه برگزار میکند.
این اجلاس فرصتی مغتنم برای همافزایی میان محققان، مدیران، کشاورزان و بخش خصوصی است که میتواند گامی بلند در جهت تابآوری کشاورزی دیم کشور در برابر تغییرات اقلیمی و ارتقای عملکرد در واحد سطح باشد.
سی و دومین اجلاس سالانه موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور طی روزهای ۱۵ و ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ در شهرستان مراغه برگزار خواهد شد. این رویداد علمی با حضور ۱۵۰ نفر از محققان و پژوهشگران حوزه دیم از سراسر کشور به صورت حضوری برای بررسی چالشها و فرصتهای بخش کشاورزی دیم کشور برنامهریزی شده است.
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