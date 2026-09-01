به گزارش خبرنگار مهر، کاووس کریمی ظهر امروز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌ها و شکایات مردمی مبنی بر فعالیت مشکوک در منطقه کوی سیاحی، بازرسان سلامت محیط مرکز بهداشت غرب اهواز با قید فوریت به محل اعزام شدند.

وی افزود: در بازرسی مشترک کارشناسان بهداشت محیط با همراهی مأموران پلیس امنیت اقتصادی، اداره نظارت بر اماکن عمومی، کارشناسان معاونت غذا و دارو و بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت، مشخص شد متصدیان این انبار بدون داشتن مجوز صنفی و بهداشتی، اقدام به نگهداری مقادیر زیادی سوسیس، کالباس و انواع سس تاریخ‌مصرف‌گذشته کرده و با استفاده از دستگاه تاریخ‌زن، تاریخ‌های انقضا را جعل و دستکاری می‌کردند.

رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان حوزه سلامت جامعه تصریح کرد: این انبار به دلیل تهدید علیه سلامت عمومی و بر اساس مواد ۱۳ و ۱۴ قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی پلمب و تمامی اقلام فاسد و غیرمجاز توقیف شد. همچنین پرونده فرد متخلف برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع گردید.

کریمی در پایان با قدردانی از همکاری دستگاه‌های انتظامی و نظارتی بیان کرد: از شهروندان می‌خواهیم در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی و فعالیت غیرمجاز در حوزه مواد غذایی، مراتب را از طریق سامانه تلفنی ۱۹۰ گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان، پیگیری و برخورد قانونی صورت گیرد.