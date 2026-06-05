بیش از یک تن کالای غیربهداشتی در اهواز معدوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کاووس کریمی با اشاره به اجرای عملیات ویژه بازرسان بهداشت محیط اظهار کرد: این اقدام در راستای صیانت از سلامت عمومی و تشدید نظارت بر مراکز عرضه محصولات مصرفی انجام شده و بازرسی‌ها به صورت مستمر ادامه دارد.

وی افزود: در یکی از بازرسی‌های اخیر از یک فروشگاه، بازرسان مرکز بهداشت با حجم قابل توجهی از مواد خوراکی، آشامیدنی و فرآورده‌های آرایشی بهداشتی مواجه شدند که تاریخ مصرف آن‌ها گذشته بود.

رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز تصریح کرد: این اقلام بلافاصله توقیف و با دستور مقام مسئول، انبار واحد متخلف نیز پلمب شد.

وی ادامه داد: با هماهنگی سازمان پسماند شهرداری اهواز، محموله توقیفی به محل دفن پسماندهای شهری منتقل و در حضور کارشناسان مربوطه به طور کامل امحا شد تا از بازگشت احتمالی این اقلام به چرخه مصرف جلوگیری شود.

کریمی با تأکید بر اهمیت سلامت جامعه بیان کرد: تیم‌های بازرسی بهداشت محیط به صورت شبانه‌روزی و در قالب برنامه‌های نظارتی، مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی را رصد می‌کنند.

وی با ابراز نگرانی از عرضه کالاهای تاریخ گذشته، فاقد مجوز و غیربهداشتی در برخی فروشگاه‌ها گفت: چنین تخلفاتی تهدیدی مستقیم برای سلامت شهروندان محسوب می‌شود و بازرسان موظف شده‌اند در بازدیدها، نظارت دقیق‌تری بر سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های بزرگ داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، بدون اغماض برخورد قانونی انجام

دهند.