۷ تن غذای فاسد در شرق اهواز کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، امراله مردانی عصر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در راستای تشدید نظارت بر مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی و با هدف صیانت از سلامت شهروندان، قرارگاه نظارتی مشترک با حضور کارشناسان بهداشت محیط و با همکاری اداره تعزیرات حکومتی و پلیس اماکن عمومی اقدام به اجرای بازرسی‌های گسترده در سطح حوزه شرق اهواز کرد.

وی افزود: در جریان این بازرسی‌ها بیش از هفت تن انواع مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته و فاقد شرایط بهداشتی از سطح عرضه شناسایی و توقیف شد.

مردانی توضیح داد: اقلام کشف شده شامل مقادیر قابل توجهی شیر و خامه تاریخ مصرف گذشته، انواع دلستر نگهداری شده در شرایط نامناسب و همچنین زیتون و ترشیجاتی است که بدون رعایت ضوابط بهداشتی و استانداردهای لازم در حال عرضه به شهروندان بوده است.

رئیس مرکز بهداشت شرق اهواز ادامه داد: کارشناسان بهداشت محیط در بررسی‌های میدانی خود به فعالیت یک انبار بزرگ نگهداری مواد غذایی مشکوک شدند که پس از بازرسی مشخص شد این واحد به صورت غیرمجاز فعالیت می‌کند و حجم زیادی از مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته و غیربهداشتی را برای توزیع در بازار نگهداری کرده است.

وی گفت: با هماهنگی مراجع قضایی و حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط، این انبار غیرمجاز پلمب و تمامی اقلام مکشوفه توقیف شد و فرآیند امحای مواد غذایی غیرقابل مصرف نیز با نظارت کارشناسان بهداشت انجام گرفت تا از بازگشت این محصولات به چرخه توزیع جلوگیری شود.

مردانی افزود: عرضه مواد غذایی تاریخ گذشته یا نگهداری آن‌ها در شرایط غیراستاندارد می‌تواند سلامت عمومی را به طور جدی تهدید کند و به همین دلیل برخورد با متخلفان حوزه سلامت با قاطعیت در دستور کار قرار دارد.

دبیر شورای سلامت اهواز بیان کرد: پرونده متخلفان برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی صلاح ارجاع شده است.

وی در پایان از شهروندان خواست هنگام خرید مواد غذایی به تاریخ تولید و انقضا، شرایط نگهداری و سلامت ظاهری محصولات توجه داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش دهند.