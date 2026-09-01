واکنش دمشق به تداوم نقض حاکمیت سوریه از سوی رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، اسعد الشیبانی وزیر خارجه سوریه با اشاره به تداوم نقض حاکمیت سوریه از سوی رژیم صهیونیستی، گفت: سوریه طی ماه ژوئیه ۶۵ مورد و در ماه اوت ۵۲ مورد رخنه اسرائیل به سوریه را رصد کرده است.

وی اعلام کرد: دمشق با میانجیگری واشنگتن در راستای توقف تجاوزات و بازداشت‌هایی که از سوی نظامیان اسرائیلی انجام می شود، در حال مذاکره با تل آویو است.

وزیر خارجه سوریه افزود که اظهارات مقامات اشغالگر مبنی بر اینکه جبل الشیخ را ترک نخواهند کرد، اعلام آشکار برای تثبیت اشغال است.

الشیبانی گفت: ما همچنان به گزینه حل دیپلماتیک برای توقف تجاوزات اسرائیل پایبند هستیم. اسرائیل باید به طور کامل به توافق توقف درگیری پایبند باشد. ما در راستای تثبیت حاکمیت دمشق بر جولان اشغالی‌ حرکت می کنیم.

او افزود: ما بر حق حاکمیتی مطلق مان در ایجاد ارتش ملی مان تاکید داریم.