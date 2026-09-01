به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، پیمان قاسمخانی مدرس کارگاه «فیلمنامه»، محمدرضا عرب مدرس کارگاه «سفر کارگردان»، مهدی جعفری مدرس کارگاه «جای دوربین»، آرمان فیاض مدرس کارگاه «نجوای شاعرانه نورها»، امید گلزاده مدرس کارگاه «وقتی صورتش روایت کند» و آزاده مسیحزاده مدرس کارگاه «از فیلمنامه تا جشنواره؛ راهنمای عملی ورود فیلم به مسیر بینالمللی» عناوین و مدرسان کارگاههای دومین جشنواره بینالمللی فیلم فضای باز ایران هستند.
ثبتنام این کارگاههای تخصصی از طریق سایت جشنواره به نشانی http://www.iranopenair.ir امکانپذیر است.
این رویداد با تاسیس و ریاست سعید نجاتی به دبیری سیاوش چراغیپور ۱۷ تا ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ و اختتامیه آن همزمان با روز ملی سینما در اقامتگاه بومگردی هفت محل باغ دیلمون لاهیجان برگزار میشود.
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