به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی «اسکورت» به نویسندگی و کارگردانی یوسف حاتمی‌کیا و تهیه‌کنندگی محمدرضا منصوری نخستین دقایق بامداد چهارشنبه ۱۱ شهریور ساعت ۱۲ شب اکران خود را با یک سانس ویژه در سینماها آغاز می کند.

این فیلم که قرار است از ۱۱ شهریور در سینماها اکران شود با یک اکران ویژه در ساعت صفر سینماها روی پرده می رود.

یوسف حاتمی‌کیا کارگردان، هدی زین‌العادبدین بازیگر فیلم، محمدرضا منصوری تهیه کننده و دیگر عوامل در اکران سینماهای هدیش مال و مگامال با مردم همراه می شوند.

اکران سانس ویژه «اسکورت» در سینماهای منتخب هدیش مال، مگامال، کورش، آزادی، همیلاسنتر، ملت، باغ کتاب، نارسیس و شمیران نخستین دقایق بامداد چهارشنبه ۱۱ شهریور کلید می‌خورد.

«اسکورت» در چهل و چهارمین دوره از جشنواره فیلم فجر سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران، بهترین صدا و بهترین تدوین را کسب کرد. این فیلم با سرمایه‌گذاری بانک کشاورزی و با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی تولید شده است و با پخش و تبلیغات شهر فرنگ از ۱۱ شهریور در سینماهای سراسر کشور اکران می‌شود.