«غذای نیمروز» مجید مجیدی به جشنواره فیلم بوسان رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل کانون، با اعلام رسمی آثار منتخب سیویکمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم بوسان، «غذای نیمروز» تازهترین ساخته مجید مجیدی، تولید جدید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، به بخش مسابقه این رویداد سینمایی راه یافته است و برای کسب جوایز این بخش با دیگر آثار منتخب سینمای آسیا رقابت میکند.
تمام مراحل فیلمبرداری «غذای نیمروز» در چابهار انجام شده است.
بخش مسابقه جشنواره فیلم بوسان به فیلمهای برجسته آسیایی اختصاص دارد و جوایزی همچون بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، جایزه ویژه هیئت داوران، بهترین بازیگر و جایزه دستاورد هنری در آن اهدا میشود.
سیویکمین جشنواره بینالمللی فیلم بوسان از ۱۴ تا ۲۳ مهر ۱۴۰۵ (۶ تا ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶) در شهر بوسان کره جنوبی برگزار میشود و مرکز سینمای بوسان و دیگر سالنهای منتخب این شهر، میزبان برنامههای جشنواره خواهند بود.
«غذای نیمروز» در ادامه فعالیت سینمایی مجید مجیدی ساخته شده است؛ کارگردانی که با آثاری همچون «بچههای آسمان»، «رنگ خدا»، «باران» و «محمد رسولالله» جایگاه ویژهای در سینمای ایران و عرصه بینالمللی دارد.
جشنواره بینالمللی فیلم بوسان در کنار بخش مسابقه، بخشهایی مانند گالا پرزنتیشن، چهرههای شاخص، چشمانداز، پنجرهای به سینمای آسیا، سینمای امروز کره، سینمای جهان، فلش فوروارد، واید انگل، سینمای باز، میدنایت پشن و آن اسکرین را نیز برگزار میکند.
در گالا پرزنتیشن آثار فیلمسازان و بازیگران تأثیرگذار، در بخش چهرههای شاخص آثار فیلمسازان مطرح و در چشمانداز فیلمهای مستقل و هنری سینمای کره و آسیا به نمایش درمیآید و پنجرهای به سینمای آسیا نیز به معرفی آثار مهم فیلمسازان این قاره اختصاص دارد.
سینمای امروز کره به نمایش آثار جدید سینمای این کشور، سینمای جهان به تازهترین آثار فیلمسازان بینالمللی، فلش فوروارد به آثار فیلمسازان نوظهور غیرآسیایی و واید انگل به فیلمهای کوتاه، مستند و تجربی اختصاص دارد. سینمای باز، میدنایت پشن و آن اسکرین نیز دیگر آثار منتخب جشنواره را ارائه میکنند.
در کنار نمایش فیلمها، بازار محتوای آسیا و فیلم، آکادمی سینمای آسیا، مجمع بوسان و برنامههای جانبی نیز برگزار میشود. بازار محتوای آسیا و فیلم در بیستویکمین دوره خود از ۱۸ تا ۲۱ مهر ۱۴۰۵ (۱۰ تا ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶) برگزار خواهد شد.
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