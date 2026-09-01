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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۴۳

بسیج مستضعفین: آسمان ایران در پناه اقتدار پدافند هوایی است

بسیج مستضعفین: آسمان ایران در پناه اقتدار پدافند هوایی است

سازمان بسیج مستضعفین به مناسبت سالروز تشکیل قرارگاه پدافند هوایی حضرت خاتم‌الانبیا(ص)، پیامی را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قرارگاه پدافند هوایی، با تکیه بر ایمان،شجاعت، ایثار و از خود گذشتگی دلاور مردان آن مجموعه وزین و تجربه‌های ارزشمند هشت سال دفاع مقدس و با بهره‌گیری از دانش بومی و فناوری‌های روز، به خط مقدم پاسداری از حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران در تأمین امنیت، آرامش و اقتدار کشور عزیزمان تبدیل گردیده است.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

سالروز تشکیل قرارگاه پدافند هوایی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) در دهم شهریورماه سال ۱۳۷۱، یادآور تدبیر حکیمانه آقای شهیدمان در یکپارچه‌سازی و تقویت ساختار پدافند هوایی کشور است.

قرارگاه پدافند هوایی، با تکیه بر ایمان،شجاعت، ایثار و از خود گذشتگی دلاور مردان آن مجموعه وزین و تجربه‌های ارزشمند هشت سال دفاع مقدس و با بهره‌گیری از دانش بومی و فناوری‌های روز، به خط مقدم پاسداری از حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران در تأمین امنیت، آرامش و اقتدار کشور عزیزمان تبدیل گردیده است.

سازمان بسیج مستضعفین سالروز تشکیل قرارگاه پدافند هوایی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) را به فرماندهان، کارکنان، سربازان، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و همه تلاشگران عرصه پدافند هوایی تبریک می‌گوید و از درگاه خداوند متعال، تداوم عزت، اقتدار و سربلندی این عزیزان را مسئلت می دارد.

والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته

کد مطلب 6934497
هادی رضایی

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