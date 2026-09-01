بسیج مستضعفین: آسمان ایران در پناه اقتدار پدافند هوایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، قرارگاه پدافند هوایی، با تکیه بر ایمان،شجاعت، ایثار و از خود گذشتگی دلاور مردان آن مجموعه وزین و تجربه‌های ارزشمند هشت سال دفاع مقدس و با بهره‌گیری از دانش بومی و فناوری‌های روز، به خط مقدم پاسداری از حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران در تأمین امنیت، آرامش و اقتدار کشور عزیزمان تبدیل گردیده است.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

سالروز تشکیل قرارگاه پدافند هوایی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) در دهم شهریورماه سال ۱۳۷۱، یادآور تدبیر حکیمانه آقای شهیدمان در یکپارچه‌سازی و تقویت ساختار پدافند هوایی کشور است.

قرارگاه پدافند هوایی، با تکیه بر ایمان،شجاعت، ایثار و از خود گذشتگی دلاور مردان آن مجموعه وزین و تجربه‌های ارزشمند هشت سال دفاع مقدس و با بهره‌گیری از دانش بومی و فناوری‌های روز، به خط مقدم پاسداری از حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران در تأمین امنیت، آرامش و اقتدار کشور عزیزمان تبدیل گردیده است.

سازمان بسیج مستضعفین سالروز تشکیل قرارگاه پدافند هوایی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) را به فرماندهان، کارکنان، سربازان، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و همه تلاشگران عرصه پدافند هوایی تبریک می‌گوید و از درگاه خداوند متعال، تداوم عزت، اقتدار و سربلندی این عزیزان را مسئلت می دارد.

والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته