به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قاسمی بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به آخرین آمارهای رسمی مرکز آمار ایران اظهار کرد: سمنان در مردادماه با ثبت نرخ تورم ۱.۶ درصدی در اقلام خوراکی و آشامیدنی، رتبه نخست کشور را از نظر پایین‌ترین نرخ تورم ماهانه این گروه به دست آورده است.

وی ادامه داد: این دستاورد حاصل برنامه‌ریزی دقیق و اقدامات عملیاتی در مدیریت زنجیره تأمین، تأمین و تدارک کالاهای اساسی و پایش مستمر بازار محصولات کشاورزی در سطح استان است.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان سمنان، مدیریت هوشمند عرضه و تقاضا را از عوامل موثر در ثبات بازار دانست و یادآور شد: رصد مستمر وضعیت بازار و اتخاذ تصمیمات به موقع، نقش مهمی در کنترل نوسانات قیمتی و حفظ ثبات قیمت کالاهای اساسی دارد.

قاسمی با بیان اینکه کنترل تورم در شرایط اقتصادی کنونی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، تصریح کرد: ثبت پایین‌ترین نرخ تورم ماهانه اقلام خوراکی و آشامیدنی در سمنان، نشان‌دهنده ثبات نسبی بازار محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی و استمرار اقدامات ستاد تنظیم بازار استان است.

وی ادامه داد: این موفقیت همچنین بیانگر تأثیرگذاری سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه کشاورزی، تأمین کالاهای اساسی و محصولات پروتئینی است.

قاسمی در پایان بر ضرورت حفظ حقوق مصرف‌کنندگان در کنار حمایت از تولیدکنندگان تأکید کرد و افزود: سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط، پایش روزانه بازار و نظارت مستمر بر قیمت محصولات کشاورزی و پروتئینی را ادامه می‌دهد تا روند ثبات قیمت‌ها در استان تداوم داشته باشد.