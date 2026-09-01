به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محسن مومنیمقدم، ظهر سهشنبه، در نشست خبری به مناسبت هفته وحدت، هفته دولت و هفته وقف اظهار کرد: اجرای امینانه نیات واقفان خط قرمز اوقاف است و عنوان نیت واقف در اجرای وقف همواره مورد توجه قرار دارد.
وی افزود: وقف در قالبهای مختلفی از جمله وقف مشارکتی، وقف ثلث اموال، وقف عمرانی و وقف اشخاص بدون وارث انجام میشود و اوقاف متناسب با نیت واقف، زمینه اجرای آن را فراهم میکند.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه اسلامشهر تصریح کرد: تاکنون ۱۸۰ موقوفه در سامانه جامع به ثبت رسمی رسیده و رسیدگی به سایر موقوفات غیرثبتی نیز در حال انجام است.
در ادامه این نشست، مصطفی صادقنیا، مدیر آستان امامزاده عقیل(ع)، از آغاز عملیات نقشهبرداری برای همسطحسازی قبور این آستان خبر داد و گفت: این طرح با حمایت خیران و با رعایت الزامات مربوط به حفظ درختان و فضای سبز اجرا خواهد شد.
وی افزود: چند طرح عمرانی از جمله ساخت سردر بابالحسین در ورودی و خروجی آستان، اجرای ایوان بیرونی شبستان، احداث سایهبان گلزار شهدا و تعویض آبسردکن نیز در حال اجراست.
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