به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه‌شنبه با حضور شینا انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست پروژه احداث تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی شیروان با هدف ارتقای ظرفیت تصفیه، کاهش بار آلایندگی و پاسخ‌گویی به نیازهای توسعه‌ای واحدهای صنعتی وارد مدار بهره‌برداری شد.

این تصفیه‌خانه با ظرفیت ۳۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز و با اعتبار ۶۵۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید تا ضمن تأمین الزامات و استانداردهای زیست‌محیطی، زمینه توسعه پایدار فعالیت واحدهای صنعتی در شهرک صنعتی شیروان فراهم شود.

این طرح یکی از پروژه‌های مهم زیرساختی و زیست‌محیطی سازمان شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان شمالی به شمار می‌رود که بهره‌برداری از آن نقش مؤثری در ارتقای کیفیت تصفیه فاضلاب، کنترل و کاهش بار آلاینده‌ها، پیشگیری از آسیب‌های احتمالی به منابع آب و خاک و مدیریت اصولی پساب خواهد داشت.