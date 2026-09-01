به گزارش خبرنگار مهر، عصر سهشنبه با حضور شینا انصاری معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست پروژه احداث تصفیهخانه فاضلاب شهرک صنعتی شیروان با هدف ارتقای ظرفیت تصفیه، کاهش بار آلایندگی و پاسخگویی به نیازهای توسعهای واحدهای صنعتی وارد مدار بهرهبرداری شد.
این تصفیهخانه با ظرفیت ۳۰۰ مترمکعب در شبانهروز و با اعتبار ۶۵۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید تا ضمن تأمین الزامات و استانداردهای زیستمحیطی، زمینه توسعه پایدار فعالیت واحدهای صنعتی در شهرک صنعتی شیروان فراهم شود.
این طرح یکی از پروژههای مهم زیرساختی و زیستمحیطی سازمان شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی به شمار میرود که بهرهبرداری از آن نقش مؤثری در ارتقای کیفیت تصفیه فاضلاب، کنترل و کاهش بار آلایندهها، پیشگیری از آسیبهای احتمالی به منابع آب و خاک و مدیریت اصولی پساب خواهد داشت.
نظر شما