«نیازسنجی دقیق» اساس کار مجمع خیران سلامت استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی بعد از ظهر سه شنبه در دیدار با مجمع خیران سلامت استان سمنان در دفتر خود با بیان اینکه ظرفیت‌های درمانی تخصصی مورد توجه قرار گیرد تاکید کرد: اگر ظرفیت‌های موجود به درستی شناسایی و فعال شوند، می‌توان با هزینه کمتر، خدمات موثرترین به مردم ارائه کرد.

وی با تأکید بر ضرورت به‌روزرسانی فعالیت‌های مجمع خیرین سلامت گفت: پس از حدود ۱۸ سال فعالیت، به‌نظر می‌رسد این مجموعه نیازمند بازسازی و تجدید قوا است. قطعا پیشکسوت هایی که سال‌ها در این مسیر زحمت کشیده‌اند باید مورد استفاده قرار گیرند و در کنار آنها نیروهای جوان و فعال نیز وارد میدان شوند.

امام جمعه سمنان ادامه داد: جوان‌گرایی به معنای کنار گذاشتن افراد باسابقه نیست؛ بلکه باید از تجربه بزرگان در کنار توانایی نیروهای جدید استفاده کرد، چراکه ممکن است فردی توان مالی، دیگری روابط عمومی و شخصی نیز تخصص یا ارتباطات موثری داشته باشد.

مطیعی، نیازسنجی دقیق را از دیگر الزامات فعالیت مجمع خیرین سلامت دانست و توضیح داد: مراجعه مکرر یک فرد یا گروه برای دریافت کمک، لزوماً به معنای بیشتر بودن نیاز آن نسبت به سایر افراد نیست؛ ممکن است در نقطه‌ای از استان نیاز مهمی وجود داشته باشد که کسی از آن اطلاع نداشته باشد

وی افزود: باید نیازهای واقعی و بر زمین مانده استان شناسایی شود تا منابع خیران در موثرترین مسیر هزینه شود و از انجام فعالیت‌های موازی نیز جلوگیری شود.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان اضافه کرد: باید زنجیره خدمات سلامت را بطور کامل مورد نظر قرار داد؛ ممکن است بخش عمده امکانات درمانی در استان وجود داشته باشد اما نبود یک یا دو حلقه از این زنجیره، مردم را مجبور به مراجعه به تهران کند. تکمیل این چرخه می‌تواند بسیاری از هزینه‌ها و مشکلات مردم را کاهش دهد.