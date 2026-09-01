رایزنی «خلیل الحیه» و معاون دبیرکل جبهه خلق درباره غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حماس، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) طی بیانیهای مطبوعاتی بعد از ظهر امروز سه شنبه اعلام کرد که خلیل الحیه، رئیس دفتر سیاسی این جنبش، میزبان هیئتی از جبهه خلق برای آزادی فلسطین بود. این هیئت به ریاست «جمیل مزهر»، معاون دبیرکل جبهه خلق، در این دیدار به بررسی شماری از مسائل مهم در سطوح سیاسی، ملی و میدانی پرداخت.
در این دیدار، دو طرف بر ایستادگی و پایداری ملت فلسطین، به ویژه مردم غزه، و چالشهایی که شهروندان با آن روبرو هستند؛ از جمله، تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی، نقضهای مکرر تاکید کردند و اوضاع دشوار انسانی ناشی از محاصره و جنایات اشغالگران و نیز بیاعتنایی آنها به تفاهمات و توافقات آتشبس مورد بحث قرار گرفت.
دو طرف همچنین بر ضرورت تلاش حداکثری میانجیها و ضامنها و اعمال فشارهای لازم برای توقف این نقضها و جنایات و وادار کردن اشغالگران اسرائیلی به توقف تمامی اشکال حملات و اجرای کامل تعهداتشان تأکید کردند.
این نشست همچنین به بررسی اوضاع خطرناک کرانه باختری و قدس اشغالی، در سایه تشدید جنایات اشغالگران، مصادره اراضی، گسترش شهرکسازیها، عملیات تخریب و آوارهسازی و مصادره منازل، در کنار منزوی کردن شهرها و تجمعات فلسطینی و تحمیل واقعیت الحاق تدریجی مناطق وسیعی از کرانه باختری اختصاص داشت.
حماس و جبهه خلق برای فلسطین بر خطرناک بودن نقض حقوق اسرا و اسیران در زندانهای اشغالگران و ضرورت اقدام قاطع جامعه بینالمللی برای توقف این جنایات و نقضها تأکید کردند.
همچنین حاضران درباره تبدیل ملت فلسطین به بخشی از رقابتهای انتخاباتی در داخل رژیم اسرائیل و اینکه فلسطینیها بهای انتخابات را از خون، حقوق و سرزمین خود بپردازند، به ویژه در سایه افزایش افراطگرایی و سلطه راست افراطی، هشدار دادند.
در پایان این دیدار، حاضران به بررسی تحولات وضعیت داخلی فلسطین، به ویژه فراخوان برای برگزاری انتخابات فلسطین و راههای فراهم آوردن شرایط لازم برای تحقق آرمانهای ملت فلسطین پرداختند.
جنبش حماس از چشماندازی که جبهه خلق در این راستا ارائه داد، استقبال کرد و دو طرف توافق کردند که به مشورتها و تقویت کار مشترک با دیگر نیروها و گروههای فلسطینی ادامه دهند.
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