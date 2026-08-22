حماس به دنبال ورود قوی به انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، حازم قاسم سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس اعلام کرد که این جنبش به ورود به انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین در قالب گستردهترین ائتلاف ملی ممکن تمایل دارد.
وی گفت: این تمایل، نشان دهنده تلاش آن برای تبدیل انتخابات آینده به فرصتی جهت ایجاد یک نظام سیاسی توافقی واقعی است که مورد اجماع جریانهای فلسطینی باشد.
قاسم افزود: این رویکرد همچنین با هدف گشودن راه برای شکلگیری یک رهبری ملی واحد دنبال میشود تا تمامی مسائل و پروندههای ملی را به صورت جمعی مدیریت کند؛ به ویژه در شرایطی که ملت فلسطین و مساله فلسطین با چالشهای موجودیتی روبرو هستند.
پیشتر هیئتی از جنبش حماس به ریاست خلیل الحیه، رئیس دفتر سیاسی این جنبش، با مقامهای مصری گفتگو و رایزنی کرد و همچنین با نمایندگان گروهها و جریانهای فلسطینی درباره تحولات مسئله فلسطین دیدار داشت.
این دیدارها در شرایطی انجام شد که تلاشهایی برای ساماندهی و بازآرایی ساختار داخلی فلسطین پیش از برگزاری انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین در نوامبر ۲۰۲۶ در جریان است.
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