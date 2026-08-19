خلیل الحیه: جنایات اشغالگران و قتل عمدی فرماندهان پلیس غزه محکوم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، خلیل الحیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس جنایات رژیم صهیونیستی و «قتل عمدی» فرماندهان ارشد پلیس را که امروز هدف قرار گرفتند، به شدت محکوم کرد.
خلیل الحیه گفت: جنایات پی در پی، تأیید میکند که اشغالگران به سیاستهای خود ادامه میدهند و به میانجیگریها و تضمینها بیاعتنا هستند. این جنایات میانجی گران و ضامنین آتش بس را در برابر مسئولیت بزرگی برای وادار کردن اشغالگران به توقف حملاتش و حمایت آتش بس از فروپاشی قرار می دهد.
برغوثی: کشتار متوالی نشان دهنده اصرار رژیم صهیونیستی است
مصطفی برغوثی، دبیرکل جنبش ابتکار ملی فلسطین، با صدور بیانیهای، به تشریح وضعیت کنونی فلسطین پرداخت و بر ضرورت اقدام جامعه جهانی تأکید کرد.
وی افزود: کشتارهای متوالی اسرائیل در غزه، همزمان با تشدید حملات شهرکنشینان در کرانه باختری تحت حمایت ارتش اسرائیل نشاندهنده اصرار رژیم صهیونیستی بر جنگ نسلکشی و پاکسازی قومی و سرپیچی آشکار از قوانین بینالمللی است.
دبیرکل جنبش ابتکار ملی فلسطین افزود که ادامه این جنایات در سایه سکوت و ناتوانی جامعه جهانی، اهانتی آشکار به جامعه بینالمللی و شورای امنیت است که به گفته او، بیشتر اعتبار خود را از دست داده است.
البرغوثی همچنین یادآور شد که تشدید تجاوزات و تروریسم شهرکنشینان، مستلزم اقدام فوری و مؤثر بینالمللی، عربی و اسلامی است، و نباید به بسنده کردن به بیانیههای محکومیت و تقبیح اکتفا کرد.
در پایان، او از کشورهای عربی و اسلامی و جامعه جهانی خواست تا فورا برای بازداشتن رژیم صهیونیستی، توقف جنگ نسلکشی و تأمین حمایت از مردم فلسطین مداخله کنند.
جنبش احرار فلسطین: حملات اشغالگران نشانه بی اعتنایی دشمن به آتش بس است
جنبش احرار فلسطین جنایت وحشیانه امروز چهارشنبه ارتش صهیونیستی در حمله به مقر پلیس و حفاظت از امنیت شهر غزه را به شدت محکوم کرد.
این جنبش طی بیانیهای تاکید کرد که این جنایت نشانگر بیاعتنایی آشکار دشمن صهیونیستی به آتشبس و بیثمر گذاشتن و لطمه زدن به تلاشهای مربوط به آرامسازی اوضاع و میانجیگران و ضامنان است.
در این بیانیه آمده است که تشدید تجاوزات دشمن صهیونیستی علیه افسران و ماموران پلیس غزه و ادامه کشتار مردم فلسطین نشانگر این واقعیت است که کابینه نتانیاهو به بهرهبرداری از خون مردم فلسطین برای تحقق اهداف سیاسی و انتخاباتی خود ادامه میدهد و به جان غیرنظامیان و تلاشهای صورت گرفته برای تثبیت آرامسازی اوضاع اعتنایی ندارد.
جنبش مذکور مجامع جهانی و میانجیگران و ضامنان را مسئول ادامه این تجاوزات خواند و خواستار تحرک فوری و کارآمد آنها برای توقف کارشکنیهای رژیم اشغالگر قدس و محاکمه و مجازات سران تل آویو و شکستن سکوت خفتبار آنان شد، سکوتی که برای نتانیاهو و کابینهاش چتر حمایتی جهت ادامه تجاوزاتش علیه ملت فلسطین ایجاد میکند.
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