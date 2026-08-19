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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۵۸

خلیل الحیه: جنایات اشغالگران و قتل عمدی فرماندهان پلیس غزه محکوم است

خلیل الحیه: جنایات اشغالگران و قتل عمدی فرماندهان پلیس غزه محکوم است

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس جنایات رژیم صهیونیستی و «قتل عمدی» فرماندهان ارشد پلیس را که امروز هدف قرار گرفتند، به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، خلیل الحیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس جنایات رژیم صهیونیستی و «قتل عمدی» فرماندهان ارشد پلیس را که امروز هدف قرار گرفتند، به شدت محکوم کرد.

خلیل الحیه گفت: جنایات پی در پی، تأیید می‌کند که اشغالگران به سیاست‌های خود ادامه می‌دهند و به میانجی‌گری‌ها و تضمین‌ها بی‌اعتنا هستند. این جنایات میانجی گران و ضامنین آتش بس را در برابر مسئولیت بزرگی برای وادار کردن اشغالگران به توقف حملاتش و حمایت آتش بس از فروپاشی قرار می دهد.

برغوثی: کشتار متوالی نشان دهنده اصرار رژیم صهیونیستی است

مصطفی برغوثی، دبیرکل جنبش ابتکار ملی فلسطین، با صدور بیانیه‌ای، به تشریح وضعیت کنونی فلسطین پرداخت و بر ضرورت اقدام جامعه جهانی تأکید کرد.

وی افزود: کشتارهای متوالی اسرائیل در غزه، همزمان با تشدید حملات شهرک‌نشینان در کرانه باختری تحت حمایت ارتش اسرائیل نشان‌دهنده اصرار رژیم صهیونیستی بر جنگ نسل‌کشی و پاکسازی قومی و سرپیچی آشکار از قوانین بین‌المللی است.

دبیرکل جنبش ابتکار ملی فلسطین افزود که ادامه این جنایات در سایه سکوت و ناتوانی جامعه جهانی، اهانتی آشکار به جامعه بین‌المللی و شورای امنیت است که به گفته او، بیشتر اعتبار خود را از دست داده است.

البرغوثی همچنین یادآور شد که تشدید تجاوزات و تروریسم شهرک‌نشینان، مستلزم اقدام فوری و مؤثر بین‌المللی، عربی و اسلامی است، و نباید به بسنده کردن به بیانیه‌های محکومیت و تقبیح اکتفا کرد.

در پایان، او از کشورهای عربی و اسلامی و جامعه جهانی خواست تا فورا برای بازداشتن رژیم صهیونیستی، توقف جنگ نسل‌کشی و تأمین حمایت از مردم فلسطین مداخله کنند.

جنبش احرار فلسطین: حملات اشغالگران نشانه بی اعتنایی دشمن به آتش بس است

جنبش احرار فلسطین جنایت وحشیانه امروز چهارشنبه ارتش صهیونیستی در حمله به مقر پلیس و حفاظت از امنیت شهر غزه را به شدت محکوم کرد.

این جنبش طی بیانیه‌ای تاکید کرد که این جنایت نشانگر بی‌اعتنایی آشکار دشمن صهیونیستی به آتش‌بس و بی‌ثمر گذاشتن و لطمه زدن به تلاش‌های مربوط به آرام‌سازی اوضاع و میانجیگران و ضامنان است.

در این بیانیه آمده است که تشدید تجاوزات دشمن صهیونیستی علیه افسران و ماموران پلیس غزه و ادامه کشتار مردم فلسطین نشانگر این واقعیت است که کابینه نتانیاهو به بهره‌برداری از خون مردم فلسطین برای تحقق اهداف سیاسی و انتخاباتی خود ادامه می‌دهد و به جان غیرنظامیان و تلاش‌های صورت گرفته برای تثبیت آرام‌سازی اوضاع اعتنایی ندارد.

جنبش مذکور مجامع جهانی و میانجیگران و ضامنان را مسئول ادامه این تجاوزات خواند و خواستار تحرک فوری و کارآمد آنها برای توقف کارشکنی‌های رژیم اشغالگر قدس و محاکمه و مجازات سران تل آویو و شکستن سکوت خفت‌بار آنان شد، سکوتی که برای نتانیاهو و کابینه‌اش چتر حمایتی جهت ادامه تجاوزاتش علیه ملت فلسطین ایجاد می‌کند.

کد مطلب 6921766

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