مشهد میزبان مسابقات قهرمانی آزاد تنیس روی میز بزرگسالان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام فدراسیون تنیس روی میز جمهوری اسلامی ایران، مسابقات قهرمانی آزاد بزرگسالان آقایان کشور با همکاری هیأت تنیس روی میز خراسان رضوی و به یاد استاد امیر روشنی در مجموعه ورزشی ثامن‌الائمه(ع) مشهد برگزار می‌شود.

این رقابت‌ها از ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه ۱۱ شهریورماه در سالن شهید بهشتی مجموعه ورزشی ثامن مشهد آغاز خواهد شد و تا ۱۲ شهریور ادامه دارد.

بازیکنان حاضر در این مسابقات بر اساس سهمیه مناطق و رنکینگ تعیین‌شده از سوی فدراسیون به رقابت خواهند پرداخت و قرعه‌کشی مسابقات نیز ۱۰ شهریورماه در محل فدراسیون تنیس روی میز انجام می‌شود.

طبق شیوه‌نامه مسابقات، رقابت‌ها در دو مرحله گروهی و حذفی برگزار خواهد شد؛ بازیکنان در گروه‌های سه یا چهار نفره قرار می‌گیرند و در پایان مرحله گروهی، دو نفر برتر هر گروه به مرحله حذفی صعود خواهند کرد. دیدارهای مرحله گروهی و حذفی نیز به صورت سه گیم از پنج گیم برگزار می‌شود.

در پایان این رقابت‌ها، هشت بازیکن برتر جواز حضور در مسابقات دسته یک بزرگسالان کشور را به دست خواهند آورد.

میزبانی این رقابت‌ها یکی دیگر از رویدادهای ملی تنیس روی میز در خراسان رضوی است که با حضور برترین بازیکنان مناطق مختلف کشور در مشهد برگزار می‌شود.