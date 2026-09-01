پوتین: ترکیه؛ شریک ممتاز روسیه/ اردوغان: روابطمان رو به توسعه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز سه شنبه در دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در بیشکک در سخنانی اعلام کرد: همکاری اقتصادی بین روسیه و ترکیه در سطح بالایی قرار دارد.
رئیس جمهور روسیه در این خصوص گفت: ترکیه یکی از شرکای ممتاز روسیه در سیاست خارجی و امور اقتصادی است. روسیه و ترکیه به اجرای پروژههای مشترک بزرگ، از جمله نیروگاه هسته ای آکویو، ادامه می دهند.
روساتم نیروگاه هسته ای آکویو را در سال ۲۰۲۶ راهاندازی خواهد کرد.
از سوی دیگر و به گزارش خبرگزاری راشا تودی، رئیسجمهور ترکیه در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان خطاب به رئیسجمهور روسیه گفت: روابط ترکیه و روسیه امروز حقیقتا در سطحی بسیار پیشرفته تر از هر زمان دیگری در گذشته قرار دارد.
رجب طیب اردوغان در ادامه اضافه کرد: ما برای مذاکرات انجام شده در بیشکک اهمیت بسیاری قائلیم و روابط میان دو کشور به سرعت در حال توسعه است. آنکارا و مسکو منتظر افتتاح نیروگاه هستهای آکویو هستند و در این راستا گام های مشترکی برخواهند داشت.
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