  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۵۶

در حاشیه اجلاس سران شانگهای؛

پوتین: ترکیه؛ شریک ممتاز روسیه/ اردوغان: روابطمان رو به توسعه است

پوتین: ترکیه؛ شریک ممتاز روسیه/ اردوغان: روابطمان رو به توسعه است

رئیس جمهور روسیه در دیدار با اردوغان در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای گفت: ترکیه شریک ممتاز روسیه است؛ روس‌اتم نیروگاه هسته‌ای آکویو را در سال ۲۰۲۶ راه‌اندازی خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز سه شنبه در دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در بیشکک در سخنانی اعلام کرد: همکاری اقتصادی بین روسیه و ترکیه در سطح بالایی قرار دارد.

رئیس جمهور روسیه در این خصوص گفت: ترکیه یکی از شرکای ممتاز روسیه در سیاست خارجی و امور اقتصادی است. روسیه و ترکیه به اجرای پروژه‌های مشترک بزرگ، از جمله نیروگاه هسته‌ ای آکویو، ادامه می‌ دهند.
روس‌اتم نیروگاه هسته‌ ای آکویو را در سال ۲۰۲۶ راه‌اندازی خواهد کرد.

از سوی دیگر و به گزارش خبرگزاری راشا تودی، رئیس‌جمهور ترکیه در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان خطاب به رئیس‌جمهور روسیه گفت: روابط ترکیه و روسیه امروز حقیقتا در سطحی بسیار پیشرفته‌ تر از هر زمان دیگری در گذشته قرار دارد.

رجب طیب اردوغان در ادامه اضافه کرد: ما برای مذاکرات انجام‌ شده در بیشکک اهمیت بسیاری قائلیم و روابط میان دو کشور به سرعت در حال توسعه است. آنکارا و مسکو منتظر افتتاح نیروگاه هسته‌ای آکویو هستند و در این راستا گام‌ های مشترکی برخواهند داشت.

کد مطلب 6934605

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها