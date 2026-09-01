به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان در جلسه ستاد اقامه نماز استان تهران که با حضور حجت‌الاسلام محسن قرائتی، معلم قرآن و رئیس ستاد اقامه نماز کشور، در سالن جلسات استانداری برگزار شد، بر ضرورت تقویت جایگاه مسجد در نظام اجتماعی و محله‌محور استان تأکید کرد.

معتمدیان با اشاره به تراکم بالای جمعیت در استان تهران اظهار کرد: در برخی شهرستان‌های پیرامونی، رشد جمعیت طی دهه‌های گذشته بسیار سریع‌تر از توسعه سرانه‌های آموزشی، درمانی، فرهنگی و مذهبی بوده و نتیجه این بارگذاری، کمبود زیرساخت‌هایی از جمله مسجد و فضاهای فرهنگی در برخی مناطق است.

وی افزود: جبران این کمبود نیازمند استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مسئول، خیرین و مجموعه‌های مردمی است و توسعه زیرساخت‌های فرهنگی باید متناسب با نیاز واقعی و تراکم جمعیت هر منطقه دنبال شود.

استاندار تهران با اشاره به رویکرد محله‌محوری دولت گفت: یکی از محورهای مورد تأکید رئیس‌جمهور، تقویت نقش مسجد در حل مسائل محلات است و در همین چارچوب، طرحی با تمرکز بر ۷۰۰ مسجد در شهر تهران دنبال شده تا این مراکز، علاوه بر کارکرد عبادی و فرهنگی، در حوزه اجتماعی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و مدیریت شرایط خاص نیز نقش‌آفرینی کنند.

معتمدیان ادامه داد: بخشی از این مساجد از نظر زیرساخت‌های پشتیبان تقویت شده‌اند تا در شرایط بحران نیز بتوانند به‌صورت محلی و غیرمتمرکز در خدمت مردم قرار گیرند؛ تجربه شرایط دشوار اخیر نیز ظرفیت اجتماعی و مردمی مساجد را به‌خوبی نشان داد.

وی با تأکید بر اینکه مسجد می‌تواند یکی از کانون‌های اصلی همبستگی اجتماعی باشد، تصریح کرد: ترویج معارف دینی، رسیدگی به مسائل مردم، حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر و مشارکت در مدیریت محله، ظرفیت‌هایی است که باید در کنار کارکرد عبادی مسجد مورد توجه قرار گیرد.

استاندار تهران در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه عدالت آموزشی اشاره کرد و گفت: استان تهران در ابتدای دولت چهاردهم از نظر فضای آموزشی در رتبه ۲۸ کشور قرار داشت و در کمتر از دو سال حدود سه هزار کلاس درس ساخته و تحویل شده، حدود سه هزار کلاس دیگر در حال احداث است و نزدیک به ۷۰۰ هزار مترمربع زمین برای مدرسه‌سازی تأمین شده است.

وی افزود: در مدارس جدید، نمازخانه نباید یک فضای فرعی تلقی شود و لازم است از مرحله طراحی و احداث، جایگاه مناسبی برای آن پیش‌بینی شود تا توسعه فضای آموزشی با تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و دینی همراه باشد.

معتمدیان همچنین ساماندهی نمازخانه‌های بین‌راهی را یکی دیگر از برنامه‌های مدیریت استان عنوان کرد و گفت: تهران شاهراه ارتباطی کشور است و حجم گسترده سفرهای جاده‌ای، ریلی و هوایی، ضرورت ارتقای کیفیت نمازخانه‌ها و فضاهای خدماتی بین‌راهی را دوچندان می‌کند.

وی افزود: مقرر شده با محوریت معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران و همکاری اداره کل راهداری، برنامه‌ای برای ساماندهی، بازسازی و در نقاط مورد نیاز احداث نمازخانه‌های بین‌راهی تدوین شود.

استاندار تهران در ادامه با تجلیل از نقش حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قرائتی، رئیس ستاد اقامه نماز کشور، در ترویج فرهنگ قرآن و نماز گفت: تجربه «درس‌هایی از قرآن» نمونه‌ای ماندگار از ارتباط ساده، مستقیم و اثرگذار با مردم است و دستگاه‌های فرهنگی امروز نیز برای ارتباط با نسل جدید نیازمند بازنگری در شیوه‌های تولید محتوا و انتقال مفاهیم دینی هستند.

در پایان این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قرائتی، رئیس ستاد اقامه نماز کشور، با اهدای لوح از محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، به پاس اهتمام به ترویج فرهنگ نماز، حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و اقدامات انجام‌شده در این حوزه طی مسئولیت‌های اجرایی وی در استان‌های مختلف تقدیر کرد.