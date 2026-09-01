به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی عصر سه شنبه در حاشیه بهره‌برداری از بیمارستان ۱۰۰ تخت‌خوابی شفا واقع در شهرستان گلبهار در جمع خبرنگاران اظهار کرد: افتتاح بیمارستان ۱۰۰ تخت‌خوابی شفا در گلبهار علاوه‌بر مردم این منطقه، بار مشهد را نیز کم خواهد کرد. نیازهای تجهیزاتی در حال تکمیل است و باید کاری کنیم تا اینجا برای نیروی انسانی جذابیت و ماندگاری داشته باشد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان کرد: خرسندیم امروز برای کار ماندگار در اینجا حضور داریم. این بهره‌برداری و افتتاح معنادار و متفاوت با افتتاح‌های چند سال گذشته است.

وی بیان کرد: با شروع جنگ، دشمن انتظار تسلیم کشور را داشت و آن را نیز اعلام کرد. زمان جنگ جهانی دوم که ایران وارد جنگ نبود، قحطی شدید در کشور رخ داد اما علی‌رغم تمام این اتفاقات، با وجود اینکه بزرگ‌ترین جنگ هوایی و موشکی را پشت‌سر گذاشتیم، اکنون در حال افتتاح بیمارستان هستیم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به افتتاح بیمارستان در بوشهر با وجود جنگ، عنوان کرد: امیدواری و سرمایه، مردم ما هستند که این امکان را به ما داده علی‌رغم همه مشکلات و با وجود محاصره دریایی که ماه‌ها است یک کشتی دارویی نتوانسته‌ایم وارد کنیم، اما با این امید بیمارستان توانستیم افتتاح کنیم و امیدواریم این مسیر با انسجام و اتحاد مردم ادامه یابد.

ظفرقندی تصریح کرد: اگر کسی به اتحاد و انسجام ملی آسیب زند، در مسیر دشمن گام برداشته است. افتتاح این بیمارستان علاوه‌بر مردم این منطقه، بار مشهد را نیز کم خواهد کرد. نیازهای تجهیزاتی در حال تکمیل است و باید کاری کنیم تا اینجا برای نیروی انسانی جذابیت و ماندگاری داشته باشد. اگر دقت نکنیم بیمارستان دچار آسیب خواهد شد. از لحاظ معیشتی و مسکونی باید برای نیروی انسانی بیمارستان تدبیری اندیشیده شود تا کمکی شایسته به مردم این منطقه کنیم.