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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۱۰

وزیر بهداشت: افتتاح بیمارستان شفا گلبهار بار مشهد را کم می‌کند

وزیر بهداشت: افتتاح بیمارستان شفا گلبهار بار مشهد را کم می‌کند

مشهد- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: افتتاح بیمارستان ۱۰۰ تخت‌خوابی شفا در گلبهار علاوه‌بر مردم این منطقه، بار مشهد را نیز کم خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی عصر سه شنبه در حاشیه بهره‌برداری از بیمارستان ۱۰۰ تخت‌خوابی شفا واقع در شهرستان گلبهار در جمع خبرنگاران اظهار کرد: افتتاح بیمارستان ۱۰۰ تخت‌خوابی شفا در گلبهار علاوه‌بر مردم این منطقه، بار مشهد را نیز کم خواهد کرد. نیازهای تجهیزاتی در حال تکمیل است و باید کاری کنیم تا اینجا برای نیروی انسانی جذابیت و ماندگاری داشته باشد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان کرد: خرسندیم امروز برای کار ماندگار در اینجا حضور داریم. این بهره‌برداری و افتتاح معنادار و متفاوت با افتتاح‌های چند سال گذشته است.

وی بیان کرد: با شروع جنگ، دشمن انتظار تسلیم کشور را داشت و آن را نیز اعلام کرد. زمان جنگ جهانی دوم که ایران وارد جنگ نبود، قحطی شدید در کشور رخ داد اما علی‌رغم تمام این اتفاقات، با وجود اینکه بزرگ‌ترین جنگ هوایی و موشکی را پشت‌سر گذاشتیم، اکنون در حال افتتاح بیمارستان هستیم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به افتتاح بیمارستان در بوشهر با وجود جنگ، عنوان کرد: امیدواری و سرمایه، مردم ما هستند که این امکان را به ما داده علی‌رغم همه مشکلات و با وجود محاصره دریایی که ماه‌ها است یک کشتی دارویی نتوانسته‌ایم وارد کنیم، اما با این امید بیمارستان توانستیم افتتاح کنیم و امیدواریم این مسیر با انسجام و اتحاد مردم ادامه یابد.

ظفرقندی تصریح کرد: اگر کسی به اتحاد و انسجام ملی آسیب زند، در مسیر دشمن گام برداشته است. افتتاح این بیمارستان علاوه‌بر مردم این منطقه، بار مشهد را نیز کم خواهد کرد. نیازهای تجهیزاتی در حال تکمیل است و باید کاری کنیم تا اینجا برای نیروی انسانی جذابیت و ماندگاری داشته باشد. اگر دقت نکنیم بیمارستان دچار آسیب خواهد شد. از لحاظ معیشتی و مسکونی باید برای نیروی انسانی بیمارستان تدبیری اندیشیده شود تا کمکی شایسته به مردم این منطقه کنیم.

کد مطلب 6934615

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