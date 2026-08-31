افتتاح ۳۳ پروژه بهداشتی، درمانی، دانشجویی و فرهنگی در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۳۳ پروژه بهداشتی، درمانی، دانشجویی و فرهنگی با متراژ ۳۸ هزار متر مربع و هزینه‌ای حدود ۶ هزار میلیارد تومان همزمان با هفته دولت در استان از طریق ویدیو کنفرانس در تالار شهید هاشمی نژاد مشهد در حال افتتاح است.

این پروژه ها شامل موارد مختلف از جمله افتتاح مراکز بهداشت شماره ۵ مشهد، سایبرنایف بیمارستان امام رضا(ع)، فاز اول، پروژه ۴ بیمارستان ابن‌سینا و شتاب‌دهنده بیمارستان امام رضا(ع) است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مرکز رادیوتراپی نیکان بیمارستان امام رضا(ع) مشهد بازدید کرد و در جریان آخرین روند اجرای این پروژه قرار گرفت.

در این بازدید که با حضور استاندار خراسان رضوی، نمایندگان مجلس و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد، امکانات مرکز شامل سایبرنایف و شتاب‌دهنده خطی مورد بررسی قرار گرفت.

این مرکز به همت یک خیریه احداث شده و برای ساخت فضای فیزیکی آن ۲۱ میلیارد تومان و برای خرید و نصب تجهیزات ۱۳۱ میلیون دلار هزینه شده است.

مرکز رادیوتراپی نیکان قرار است به‌زودی به بهره‌برداری برسد و با ارائه خدمات تخصصی، به درمان بیماران مبتلا به سرطان کمک کند.