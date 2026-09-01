به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند در حاشیه نشست خبری پیش از دیدار خیبر خرمآباد و فولاد خوزستان، در واکنش به محرومیت و ابلاغیه کمیته انضباطی برای امیرحسین فارسی، به صورت قاطع محرومیت برای این بازیکن خیبر را رد کرد.
وی در ادامه با اشاره به همکاری باشگاه خیبر با تیمهای ملی گفت: جا دارد از فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، شخص آقای تاج، رئیس محترم فدراسیون، آقای نبی و همه دستاندرکاران، آقای بهاروند، آقای کشوری و بهخصوص دکتر حسنزاده، رئیس محترم کمیته انضباطی تشکر کنم.
وی افزود: هیچ تیمی به اندازه خیبر با تیمهای ملی همکاری نکرده است. دو بازیکن ما، آقای گودرزی و آقای محبی، پیش از انتقال آقای گودرزی به گلگهر، بازیکنان خیبر بودند و در تمامی اردوهای تیم ملی المپیک همراه تیم ملی بودند.
وظیفه ما کمک به تیم ملی است
سرمربی خیبر ادامه داد: بعد از آن نیز آقای فارسی، آقای معالی و آقای پرهام حسنی چندین نوبت در اختیار تیم ملی جوانان قرار گرفتند. از روزی که من سرمربی تیم خیبر شدم تا امروز، فکر میکنم آرین معالی در مجموع فقط سه، چهار جلسه با ما تمرین کرده که همان هم در تهران بوده است و تقریباً تمام مدت در اختیار تیم ملی جوانان قرار داشته است.
کمالوند با تأکید بر اینکه باشگاه خیبر همواره در قبال تیمهای ملی همکاری لازم را داشته است، گفت: به همین خاطر ما نهایت همکاری را داشتهایم. در دو روز گذشته، با توجه به اینکه فرودگاه خرمآباد پروازی نداشت، آقای محبی را بعد از بازی با آلومینیوم به صورت زمینی به تهران فرستادیم.
وی افزود: محبی جزو دو، سه بازیکنی بود که در آن شرایط خودش را به اردوی تیم ملی رساند. سپس با وجود اینکه بازیها بسیار فشرده است، مجدداً به صورت زمینی برگشت. این نشان میدهد که کمک به تیم ملی وظیفه ماست و ما حتماً باید در این زمینه همکاری کنیم.
تأکید کمالوند بر تعامل خیبر و فدراسیون
سرمربی خیبر خرمآباد خاطرنشان کرد: تعامل بسیار خوبی بین فدراسیون فوتبال و باشگاه خیبر وجود دارد و ما نیز وظیفه خودمان میدانیم که هر زمان تیمهای ملی به بازیکنانمان نیاز دارند، تا جایی که امکان دارد همکاری کنیم.
کمالوند تأکید کرد: مجموعه خیبر همواره تلاش کرده است در خدمت تیمهای ملی باشد و بازیکنان خود را در اختیار تیمهای ملی قرار دهد.
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