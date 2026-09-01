به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی، شامگاه سه‌شنبه در نشست ستاد تنظیم بازار استان سمنان که به صورت وبیناری در شهرستان گرمسار برگزار شد، بر ضرورت نظارت کیفی، مستمر و اثربخش بر بازار و اقلام اساسی تأکید کرد و افزود: نظارت بر بازار باید به‌گونه‌ای باشد که آثار آن در آرامش و تعادل بازار و رضایت مردم مشهود باشد.

وی با تأکید بر لزوم پایش مستمر کالاهای اساسی و پرمصرف توضیح داد: گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و نان از جمله اقلامی هستند که باید به صورت مستمر و میدانی مورد نظارت قرار گیرند و با هرگونه تخلف در عرضه و قیمت‌گذاری آنها برخورد شود.

فرماندار گرمسار با بیان اینکه اعتراضات و گلایه های مردمی باید جدی گرفته شود، اظهار کرد: اصناف و بازاریان باید نسبت به مطالبات مردم پاسخگو باشند و برای رفع مشکلات موجود اقدام کنند، چرا که میزان رضایت عمومی یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی عملکرد در حوزه بازار است.

همتی همچنین بر اجرای کامل و سریع مصوبات جلسات پیشین ستاد تنظیم بازار تأکید کرد و با هشدار به واحدهای صنفی متخلف بیان کرد: در چارچوب قانون و با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی و تعزیرات حکومتی، چنانچه یک واحد صنفی بیش از سه بار مرتکب تخلف شده و اخطار دریافت کند، پروانه کسب آن واحد ابطال خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به برخی گلایه های مردمی درباره نحوه عرضه نان، فروش اجباری نان کنجدی را تخلف دانست و تصریح کرد: این رویه باید به‌طور کامل متوقف شود و نانوایی‌ها موظف هستند نان را بدون تحمیل محصول یا هزینه اضافی به مشتریان عرضه کنند.

فرماندار گرمسار همچنین بر تشدید نظارت بر بازار همزمان با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید تأکید کرد و یادآور شد: بازرسی‌های میدانی از کارگاه‌ها و تولیدی‌های دوخت لباس فرم مدارس و همچنین فروشگاه‌های عرضه لوازم التحریر باید با جدیت انجام شود.

همتی خاطرنشان کرد: اقلام و خدمات مورد نیاز دانش‌آموزان باید با رعایت قیمت‌های مصوب و بدون ایجاد اجحاف در حق خانواده‌ها عرضه شود و دستگاه‌های متولی باید در این زمینه نظارت موثر و مستمر داشته باشند.