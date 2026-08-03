صنایع در صورت کشف ماینر غیرمجاز با تعلیق و ابطال پروانه مواجه می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اله‌داد روز دوشنبه در جریان سفر به استان زنجان و همزمان با حضور وزیر نیرو در پانزدهمین مانور سراسری «مهتاب» که در این استان برگزار شد، با اشاره به تداوم اجرای برنامه‌های مقابله با مصارف غیرمجاز برق، اظهار کرد: طرح «مهتاب» با هدف مدیریت هوشمند تلفات غیرفنی برق و ساماندهی مصرف انرژی با قدرت ادامه خواهد یافت.



وی با بیان اینکه مقابله با مصارف غیرمجاز برق یکی از مهم‌ترین محورهای فعالیت شرکت توانیر است، افزود: در قالب اجرای طرح مهتاب، کاهش سه هزار و ۵۰۰ مگاواتی بار شبکه برق کشور تا پایان فصل تابستان هدف‌گذاری شده و تمامی ظرفیت‌های اجرایی برای تحقق این هدف به کار گرفته شده است.



مدیرعامل شرکت توانیر ادامه داد: برخورد با انشعاب‌های غیرمجاز برق، چاه‌های آب فاقد مجوز و مراکز استخراج غیرقانونی رمزارز با همکاری دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و قضایی با جدیت در دستور کار قرار دارد و این روند بدون وقفه ادامه خواهد یافت.



اله‌داد با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از ناترازی انرژی در کشور ناشی از مصارف غیرمجاز است، تصریح کرد: انشعاب‌های غیرمجاز، سکونتگاه‌های غیررسمی، چاه‌های فاقد مجوز، استفاده ناصحیح از تعرفه‌های یارانه‌ای و همچنین استخراج غیرقانونی رمزارز از مهم‌ترین عوامل ایجاد فشار بر شبکه برق و تشدید ناترازی انرژی به شمار می‌روند.



وی از تشدید برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز خبر داد و گفت: بر اساس تصمیمات جدید، در صورت کشف دستگاه‌های استخراج رمزارز در واحدهای صنعتی، علاوه بر برخورد قانونی، محدودیت‌های جدی از جمله تعلیق یا ابطال پروانه فعالیت این واحدها اعمال خواهد شد.



مدیرعامل شرکت توانیر همچنین با اشاره به شناسایی موارد متعدد سوءاستفاده از برق رایگان اماکن مذهبی و تعرفه‌های حمایتی، بر ضرورت استقرار انضباط در حکمرانی انرژی تأکید کرد و افزود: انرژی یارانه‌ای باید صرفاً در چارچوب قوانین و برای مصارف تعیین‌شده مورد استفاده قرار گیرد و هرگونه بهره‌برداری تجاری از این ظرفیت‌ها، تخلف محسوب شده و با آن برخورد خواهد شد.



اله‌داد با قدردانی از همکاری نیروهای عملیاتی صنعت برق، دستگاه‌های انتظامی و مجموعه قضایی در اجرای طرح مهتاب، حفظ ایمنی کارکنان و رعایت حقوق شهروندان را از اصول اساسی اجرای این مأموریت‌ها دانست و اظهار کرد: اگرچه با همراهی مردم و اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف، اوج بار تابستان با موفقیت پشت سر گذاشته شد، اما اقدامات مربوط به کاهش تلفات شبکه و مقابله با مصارف غیرمجاز باید با همان جدیت ادامه یابد تا شبکه برق کشور با آمادگی کامل وارد دوره اوج مصرف زمستان شود.



وی در ادامه سفر خود به استان زنجان، با حضور در محل اجرای پروژه، کلنگ آغاز عملیات احداث ساختمان امور نگهداشت و تعمیرات (نت) و پست و مرکز فوریت‌های برق شهید دلجویی زنجان را به زمین زد.