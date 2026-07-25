قطع برق صنایع رمزارز غیرمجاز؛ محدودیت ۲ ساعته مصرف خانگی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو ، مدیرعامل توانیر از قطع یکهفتهای برق صنایع دارای ماینر غیرمجاز، کاهش محدودیت شهرکهای صنعتی و سقف دو ساعته خاموشیهای خانگی خبر داد.
محمد الهداد در نشست مدیریت بار تابستان با اشاره به پیشبینیهای هواشناسی و ارزیابیهای مرکز مدیریت شبکه برق کشور اظهار داشت: بر اساس برآوردها، روزهای ابتدایی هفته پیشرو اوج بار شبکه برق خواهد بود و انتظار میرود تمامی برنامههای ابلاغی با دقت و بدون هیچگونه وقفه اجرا شود.
وی بر ضرورت حضور مستمر مدیران عامل شرکتهای برق منطقهای و توزیع در محل کار و مراکز دیسپاچینگ تأکید کرد و افزود که نظارت میدانی، مراقبت مستمر و اطلاعرسانی دقیق به مردم در شرایط حساس کنونی اهمیت ویژهای دارد.
مدیرعامل توانیر با اشاره به تصمیمات دولت برای مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز گفت: مطابق مصوبات ابلاغشده، هر واحد صنعتی که حتی یک دستگاه ماینر غیرمجاز در آن کشف شود، برق آن مجموعه به مدت یک هفته قطع خواهد شد که این مصوبه از ساعت ۱۰ صبح امروز اجرایی میشود.
الهداد با بیان اینکه فهرست نزدیک به ۴۰۰ واحد صنعتی مشمول این مصوبه استخراج شده است، تصریح کرد: برخورد با برقدزدی و استخراج غیرمجاز رمزارز بدون هیچگونه اغماض انجام خواهد شد و اطلاعرسانی این اقدامات باید بهصورت گسترده در سطح استانها صورت گیرد.
وی با اشاره به پیشرفت مناسب پروژههای توسعه شبکه انتقال و توزیع برق اعلام کرد بخش عمده پروژههای حیاتی صنعت برق به مدار آمده است و پروژههای باقیمانده نیز باید در کوتاهترین زمان ممکن تکمیل شوند.
مدیرعامل توانیر درباره وضعیت نیروگاههای مقیاس کوچک و خورشیدی اظهار داشت: با وجود خسارتهای واردشده در شرایط جنگ، ظرفیت قابل توجهی از مولدهای مقیاس کوچک وارد مدار شده است و هر نیروگاه خورشیدی آماده بهرهبرداری باید بدون تأخیر به شبکه متصل شود.
وی درباره تغییر برنامه مدیریت مصرف در بخش صنعت گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، محدودیت مصرف برق ۴۸ شهرک صنعتی از دو روز به یک روز در هفته کاهش یافته است تا امکان تأمین برق بیشتر برای واحدهای تولیدی فراهم شود.
الهداد درباره برنامههای بخش خانگی تصریح کرد: خاموشیهای برنامهریزیشده در بخش خانگی در سراسر کشور حداکثر دو ساعت خواهد بود و با اطلاعرسانی قبلی انجام میشود؛ البته در مناطق جنوبی و آسیبدیده از جنگ، تأمین برق با ملاحظات ویژه دنبال خواهد شد.
وی همچنین بر تشدید برخورد با انشعابهای غیرمجاز و ساماندهی واحدهای سیار و دستفروشانی که بهصورت غیرمجاز از شبکه استفاده میکنند، تأکید کرد.
مدیرعامل توانیر در پایان خواستار ارزیابی دقیق عملکرد شرکتهای توزیع در کنترل رشد مصرف تا پایان تیرماه شد و گفت شرکتهای عقبمانده از برنامه باید در ماههای مرداد و شهریور با اقدامات جبرانی شرایط را بهبود بخشند.
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