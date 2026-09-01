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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۲۱

امدادرسانی به ۴ مصدوم واژگونی خودرو سواری در محور تربت جام به فریمان

امدادرسانی به ۴ مصدوم واژگونی خودرو سواری در محور تربت جام به فریمان

مشهد- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان رضوی امدادرسانی به ۴ مصدوم واژگونی یک دستگاه خودرو پراید در محور تربت جام به فریمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی منیری اظهار کرد: صبح سه شنبه گزارشی مبنی بر واژگونی دستگاه خودرو پراید در کیلومتر ۲۷ محور تربت جام به فریمان، توسط مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان خراسان رضوی بیان کرد: بلافاصله یک تیم امداد از پایگاه امداد و نجات بین شهری خرم آباد (یادمان شهید احمد فیاض) شهرستان تربت جام به محل اعزام شدند

وی افزود: این حادثه ۴ مصدوم داشت که پس از تثبیت فیزیکی و پزشکی و ارائه کمک های اولیه پیش بیمارستانی، توسط آمبولانس های هلال احمر و اورژانس به مرکز درمانی سجادیه تربت جام منتقل شدند.

کد مطلب 6934059

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