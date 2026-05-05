فاطمه اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌ریزی برگزاری دوره هم‌اندیشی و هم‌افزایی اساتید حوزه معارف اسلام ناب استان چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: این دوره فردا چهارشنبه با حضور ۱۵۰ نفر از اساتید و نخبگان علمی استان در شهرکرد برگزار می‌شود.

کارشناس آموزش و پژوهش اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه این دوره هم‌اندیشی و هم‌افزایی در موضوعات معارف توحیدی، معارف ولایی، معارف تمدنی، معارف انقلابی و معارف معنوی برگزار می‌شود، ادامه داد: این دوره با دعوت از اساتید برجسته استانی و کشوری برگزار خواهد شد.

اسکندری هدف برپایی این دوره را پیش‌بینی تمهیدات در راستای تاسیس مراکز حوزه معارف ناب در شهرستان‌ها عنوان کرد و گفت: این مراکز هم‌زمان با سراسر کشور با هدف توسعه آموزش‌های عمومی و تخصصی معارف ناب انقلاب اسلامی و حکمرانی اسلام و به میدان آوردن ظرفیت جوانان مومن انقلابی فعالیت خود را در مرکز استان و شهرستان‌ها آغار خواهند کرد.

وی بیان کرد: تربیت، تعالی و ارتقای معرفتی مدیران فرهنگی و تربیت و تعالی معلمان، کارکنان دولت، مدرسان و حلقه‌های میانی فعال در جامعه از دیگر اهداف فعالیت مراکز حوزه معارف ناب است که در نهایت باید به تعالی و ارتقای سرمایه انسانی عمومی و نخبگانی بر پایه اندیشه اسلام ناب و منظومه فکری امامین انقلاب بینجامد.

اسکندری با بیان اینکه در عرصه جهاد تبیین ممکن است مجاهدان با خلأهایی محتوایی مواجه باشند، افزود: همچنین بخشی از جهادگران عرصه تبیین و روشنگری با اندیشه امامین انقلاب آشنایی کافی را ندارند، یا در میدان پاسخ به سوالات و شبهات و نیز خنثی‌سازی تبلیغات سوء دشمنان باید توانمند شوند که مراکز معارف ناب این نیازها را پوشش می‌دهد.

وی با تأکید بر اینکه اساتید و نخبگان خانم و آقا از همه اقشار و تمامی شهرستان‌ها در این دوره هم‌اندیشی شرکت دارند، گفت: اساتید حوزه و دانشگاه، دبیران و آموزگاران، پزشکان و پرستاران، دانش‌پژوهان جامعة‌الزهرا (س) و ... که علاقه‌مند به بحث تبیین هستند و می‌توانند ما را در راهبری مراکز حوزه معارف ناب یاریگر باشند، در این دوره حضور خواهند داشت.

اسکندری گفت: ثبت‌نام از دانش‌پژوهان در مراکز حوزه معارف ناب در سراسر استان متعاقباً اعلام خواهد شد که از حضور این اساتید در بهره خواهیم گرفت.