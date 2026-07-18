روایت مهر از حملات به جزیره هرمز و نقاط مختلف هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه بر اساس گزارشهای اولیه، نقاطی از جزیره هرمز مورد حمله قرار گرفته که هنوز مشخص نشده است چه نقطهای دقیقا مورد حمله بوده است اما صدای انفجارها و دود ناشی از آن توسط مردم بومی شنیده و دیده شده و استانداری هرمزگان نیز اصابت پرتابههای دشمن را تأیید کرده است.
همچنین تأسیسات برق و پمپهای آبشیرینکن مستقر در اسکله روستای بونجی غرب شهرستان جاسک با اصابت موشکهای ارتش تروریستی آمریکا هدف قرار گرفته و آسیب دیده است و همین امر موجب شده تا آب بخش عمدهای از روستاهای غرب جاسک با قطعی و ناپایداری مواجه شود.
اینحمله جنایت جنگی محسوب میشود و پیش تر در دورههای قبلی جنگ، آمریکا آن را در قبال مردم قشم و مردم سیریک مرتکب شده بود.
در حملاتی که از شامگاه جمعه آغاز شده است نیز، چهار نقطه از محورهای ارتباطی استان هرمزگان دچار خسارت شده است.
تونل شهید میرزایی در مسیر رفت و برگشت، پل رودخانه شور در محور بندرعباس–سیرجان و دو پل در محور سهراه میناب به سمت رودان از جمله زیرساختهای آسیبدیده گزارش شدهاند.
در پی این حوادث، نیروهای راهداری، امدادی و دستگاههای اجرایی استان در محلهای آسیبدیده حضور یافتهاند و عملیات ایمنسازی، ارزیابی میزان خسارات، بازگشایی مسیرها و ایجاد راههای جایگزین در حال انجام است.
همچنین از شهروندان خواسته شد تا اطلاع ثانوی از ترددهای غیرضروری در محورهای آسیبدیده خودداری کنند.
در جزیره لارک نیز، دشمن به یکی از دکلهای کنترل ترافیک دریایی حمله کرد و تلاش داشت توان کنترل و نظارت جمهوری اسلامی ایران بر خلیج فارس و تنگه هرمز را کاهش دهد.
حملات در جزیره قشم و شهرستان سیریک نیز خوشبختانه موجب آسیب به زیرساختهای شهری نشده است اما تاکنون بر اثر حملات به پلها و تونلهای هرمزگان چندین نفر به شهادت رسیده و زخمی شدهاند و علاوه بر پلها و تونلها، خودروهای مردم در آتش سوخته است.
در شهر بندرعباس نیز دشمن مجددا به برخی اهدافی که در روزهای گذشته حمله کرده بود، حمله کرده است.
با وجود حملات، طبق بررسیهای انجام شده کنترل کامل تنگه هرمز در دست نیروی دریایی سپاه پاسداران است و هر کشتیای که بخواهد از دستورات سرپیچی کند با واکنش قاطعانه دلاورمردان ایرانی روبرو میشود.
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