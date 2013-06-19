طرح اوقات فراغت دانش آموزان با رویکرد غنی سازی اوقات فراغت برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم ملاحی ظهر چهارشنبه در جلسه ای که به همین منظور در سالن کنفرانس آموزش و پرورش سیریک با حضور فرماندار، مسئولان ادارات وانتظامی این شهرستان برگزار شد به تشریح برنامه های اوقات فراغت دانش آموزان سیریک پرداخت و گفت: تابستان امسال در سطح شهرستان سیریک برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان 25 پایگاه آموزشگاه ا ختصاصی یافته است.

ملاحی افزود: از پایگاه های آموزشگاهی چهار مدرسه در مقطع ابتدایی 12 مدرسه در مقطع راهنمایی و 9 مدرسه در مقطع متوسطه است.

ملاحی تشریح برنامه های اوقات فراغت امسال دانش آموزان سیریک تصریح کرد: برای برنامه های اوقات فراغت امسال رویکرد قرآنی، معرفتی، علمی، آموزشی، مهارتی، فرهنگی، ورزشی، هنری و اردویی در نظر گرفته شده است.

وی بیان داشت: در بخش قرآنی کلاسهای متنوعی همچون تفسیر قرآن،قرات قرآن، و عترت فعالیت می شود.

ملاحی اضافه کرد: در بخش ورزشی کلاسهای داوری و مربیگریو مدرسه فوتبال فعالیت می کند.

معاونت پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش سیریک با بیان اینکه امسال بحث غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان است، گفت: در بخش مهارتی و کار آفرینی برنامه هایی با مجمع امور صنفی و کارگاهای آموزشی فنی و حرفه ای را داریم.

وی در جهت ترغیب وتشویق دانش آموزان اردوهایی در نظر گرفته اندو گفت :اردوهایی درون شهری و برون شهری و کشوری به نفرات برتر در نظر گرفته شده است.

ملاحی با بیان اهداف و تو.جه به این طرح گفت: یکی از شرایط رشد عاطفی و بلوغ اجتماعی و قدرت همسازی افراد و داشتن علاقه پایدار به تفریحات و اشتغالات سازنده، سودمند بیش از رغبت نسبت به کار تحصیلی است.