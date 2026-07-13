به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، به دنبال سفر امروز سرگئی تسیویلف وزیر انرژی فدراسیون روسیه به ایران، وزارت انرژی این کشور با صدور بیانیه ای اعلام کرد: مسکو و تهران در جریان سفر تسیویلف به ایران، چشم انداز توسعه زیرساخت های انرژی دو کشور را بررسی کردند.
در بیانیه صادره از سوی وزارت انرژی روسیه در این خصوص اضافه شده است: روسیه و ایران همکاری های خود، از جمله در حوزه انرژی را بهطور مستمر توسعه میدهند. تهران و مسکو اجرای طرحهای مشترک در حوزه گاز و تهیه توافقنامههای دوجانبه همکاری را بررسی کردند.
این در حالیست که عباس علیآبادی وزیر نیرو جمهوری اسلامی ایران و سرگئی تسیویلف وزیر انرژی فدراسیون روسیه ظهر امروز دوشنبه ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۵ در دیداری مشترک، ضمن بررسی روند اجرای نقشه راه همکاریهای برقی دو کشور، بر توسعه همکاریها در حوزه اتصال شبکههای برق، انتقال فناوری، صادرات و واردات تجهیزات، احداث نیروگاه سیریک و تشکیل کارگروههای مشترک برای تسریع در اجرای پروژههای راهبردی تأکید کردند.
در این دیدار، توسعه همکاریها در بخش انرژی، بهویژه در چارچوب توافقات «نقشه راه» همکاریهای برقی دو کشور و همچنین بررسی جزئیات همکاری در زمینه صادرات و واردات تجهیزات، بهویژه تجهیزات صنعت برق، از محورهای اصلی گفتگو بود.
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