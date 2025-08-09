  1. استانها
  2. گیلان
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۴۷

محکومیت بیش از یک میلیارد ریالی قاچاقچی تجهیزات پزشکی در رشت

رشت- مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از محکومیت بیش از یک میلیارد ریالی قاچاقچی تجهیزات پزشکی در رشت خبر داد.

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پرونده نگهداری، عرضه و فروش دستگاه قند خون قاچاق در شعبه دوم بدوی رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رشت رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک و مستندات قانونی و استعلام از گمرک اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۵۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

امینی گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی در بازرسی از واحد صنفی تجهیزات پزشکی کالاهای قاچاق را کشف و گزارش تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال گردند.

