افزایش قدرت نظامی تنها راه بازدارندگی از جنگ و طمع دشمنان است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله احمد مروی در دیدار امیر سرلشکر امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، به همراه جمعی از فرماندهان که در حرم مطهر رضوی انجام شد، ضمن خیرمقدم، شهادت رهبر عظیم‌الشأن و فرماندهی کل قوا را تسلیت گفت و اظهار کرد: هم حیات رهبر شهید انقلاب، مایه برکت، عزت، بیداری و سربلندی ملت ایران بود و هم شهادت ایشان.

تولیت آستان قدس رضوی در ادامه به تشریح ابعاد جنگ تحمیلی آمریکایی‌ـ‌صهیونی پرداخت و گفت: جنگ آمریکا با کشورمان، اتفاق جدیدی نیست؛ دشمن از سال ۵۷ برای مقابله و سرنگونی نظام اسلامی توطئه می‌کنند و همواره گزینه جنگ بر روی میز آنها بوده است.

وی تصریح کرد: این تصور که می‎توانستیم کار را به گونه‌ای پیش ببریم که کار به جنگ و مخاصمه رودررو با آمریکا نمی‌رسید، تصوری اشتباه است. هر کس تاریخ اخیر کشورمان را مطالعه کرده باشد، متوجه می‌شود که دشمن از سال ۵۷ در فکر عملیات نظامی در کشورمان بود. ژنرال هایزر را مأمور کردند به ایران بیاید تا فرماندهان نظامی رژیم پهلوی را برای کودتا آماده کند، اما به‌دلیل قدرت موج انقلاب اسلامی ناکام ماندند.

مروی اسناد لانه جاسوسی را دیگر مصداق آشکار تاریخی برای توطئه‌های آمریکایی دانست و اظهار کرد: مطالعه این اسناد به روشنی، بیان‌گر تلاش و برنامه‌ریزی آمریکایی‌ها برای انجام عملیات نظامی در ایران است. پس از آن، کودتای نوژه را راه انداختند، به جایی نرسید. سپس جنگ هشت ساله دفاع مقدس را آغاز کردند که آن تجاوز نیز شکست خورد. با این همه، دشمنان ناامید نشدند؛ از روز نخست پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، طرح عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران، روی میز رژیم آمریکا بوده است.

تولیت آستان قدس رضوی افزود: رؤسای جمهور پیشین آمریکا بیشتر محاسبه‌گر بودند و دست به چنین عملیات جنون‌آمیزی نزدند، اما ترامپ، این فرد دیوانه و مغرور با تحریک صهیونست‌ها فکر کرد، اکنون برای حمله نظامی به ایران، فرصت خوبی است.

وی با اشاره به کتاب «بی‎بی، داستان من» نوشته نخست وزیر پلید رژیم صهیونی، گفت: او در کتاب خاطرات خود، به وضوح اعتراف می‌کند که از ۲۵ سال پیش، تمام تلاش خود را برای تحریک آمریکایی‌‎ها، به حمله به ایران، به کار بسته است.

رهبر شهید و ملت ایران، قدرتمند شدن را انتخاب کردند

مروی ضمن تأکید بر اینکه جنگ آمریکا با ایران ناگزیر بود، به راه‌حل جلوگیری از جنگ اشاره و عنوان کرد: تنها دو راه وجود دارد؛ یا از انقلاب اسلامی، آرمان‌ و رسالت دینی خود دست برداریم. یا آن‌قدر قوی باشیم که دشمنان از جنگیدن با ما ناامید شوند. تنها راه ما در مواجهه با کشوری که خود را ارباب عالم می‌داند و طمع به کشورهای ضعیف دارد، قدرتمند شدن است. رهبر شهید ایران و ملت ایران راه دوم را انتخاب کردند.

تولیت آستان قدس رضوی افزود: هر انسان‌ تربیت‌نیافته، قلدر می‌شود و فکر می‌کند همه باید از او بترسند و فرمان ببرند. ترامپ، مظهر انسان تربیت‌نشده است که از همه از کشورهای عربی تا جوامع غربی توقع تسلیم بی‌قید و شرط دارد.

وی تصریح کرد: هدف ما قدرتمند شدن برای لشکرکشی و حمله به آمریکا نیست؛ ما باید آن‌قدر قوی باشیم که آمریکا و صهیونیست‌ها جرأت لشکرکشی به خاک ایران را پیدا نکنند. در این مسیر نیز کارهای بزرگ بسیاری توسط ارتش، سپاه و همه قوای نظامی و مسلح کشورمان صورت گرفت. در طول دو جنگ تحمیلی اخیر نیز با وجود شهادت فرمانده کل قوا و جمعی از فرماندهان ارشد نظامی و مسئولان کشوری، بحمدالله قوای مسلح ما بسیار قدرتمند و سرفراز نشان دادند.

مروی گفت: دشمنان در تلاش‌اند با چنگ زدن به هر دستاویزی، از باتلاق و منجلابی که خود را در آن افکنده‌اند با آبرومندی بیرون بکشند، اما به اراده الهی بزودی در آن فرو می‎روند و نابود می‌شوند.

ملت ایران، الگوی همه ملت‌ها و کشورهای جهان

تولیت آستان قدس رضوی، جنگ مستقیم با آمریکا را نشانه قدرتمندی امروز کشورمان برشمرد و ادامه داد: نزدیک قله ایستادیم، از این رو عظمت قله را درک نمی‌کنیم. امروز درک عظمت کاری که در مقابله با آمریکا و رژیم صهیونیستی انجام می‌شود، از توان خارج است. باید زمان بگذرد و کمی از این روزها فاصله بگیریم تا متوجه این عظمت شویم و بتدریج آثار و برکات آن روشن خواهد شد. ملت ایران، امروز الگوی همه ملت‌ها و کشورهای جهان هستند.

وی ابراز کرد: همانگونه که بنی امیه تصور می‌کرد، با شهادت حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، صدای حق طلبی و پرچم اسلام و قرآن کریم از بین می‌رود، ولی در تاریخ آمده است که بعد از عاشورا، صدها حرکت انقلابی و قیام‌های مردمی علیه بنی‌امیه، بنی‌مروان و بنی‌عباس شکل گرفت؛ دشمن امروز نیز در اشتباه است.

مروی همچنین تصریح کرد: بی‌تردید از برکت خون امام شهید و شهیدان جنگ تحمیلی، صدها حرکت‌ انقلابی، ضداستکباری و ضدصهیونیستی در منطقه و اقصی نقاط عالم راه خواهد افتاد؛ این از سنن الهی است.

بعثت مردم، از برکات خون امام شهید

تولیت آستان قدس رضوی یکی از برکات خون رهبر شهید انقلاب را بعثت ملت عنوان و ابراز کرد: با شهادت رهبر شهید، شاهد تحولات شگرفی در جامعه اسلامی بودیم. به فرموده امام شهید، خداوند متعال این ملت را مبعوث کرد. آن قوه محرکه‌ای که مردم را مبعوث کرد تا به پاخیزند، خون مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی بود و این آغاز کار است و این خون مطهر باعث تحولات و اتفاقات بسیار در جهان خواهد شد.

وی با اشاره به تشییع باشکوه رهبر شهید انقلاب، افزود: اگر این مراسم تشییع و بدرقه در هر شهر دیگر ایران و هر کشور اسلامی دیگری هم برگزار می‌شد، شاهد همان جمعیت، دلدادگی و شکوهی بودیم که در کشور عراق و شهرهای تهران، قم و مشهد دیدیم.

مروی اضافه کرد: اگر این مراسم، در پاکستان برگزار می‌شد، همه ۶۰ میلیون شیعه شرکت می‌کردند. اگر در هندوستان و یا کشورهای عربی خلیج فارس، فشار و ارعاب حکومتی نبود، چنین مراسم تشییع باشکوهی برگزار می‌شد.

رهبرشهید برای همیشه زنده و الهام‌بخش است

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به مضمون آیه ۸ سوره صف «یُرِیدُونَ لِیُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْکافِرُونَ؛ آنان می‌خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش سازند؛ ولی خدا نور خود را کامل می‌کند هر چند کافران خوش نداشته باشند»، اضافه کرد: دشمنان اسلام به غلط فکر کردند که با شهادت رهبری معظم انقلاب، نور خدا را خاموش می‌کنند، صدای حق‌طلبی را خاموش می‌کنند، پرچم مبارزه با ستمگران را سرنگون می‌سازند، درحالی‌که محاسبات آن‌ها کاملاً اشتباه است.

وی گفت: امام خامنه‌ای شهید از امام خامنه‌ای زنده، به مراتب برای دشمن خطرناک‌تر است. حضرت آقا با شهادت‌شان زنده ماندند. دشمن فکر کرد، ایشان را به شهادت می‌رساند، ولی ایشان برای همیشه زنده‌اند؛ قوی‎تر، اثرگذارتر و الهام‌بخش‌تر.

همچنین در این دیدار، امیر سرلشکر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، که پیش‌تر درخواست تشرف به کسوت خادمی حضرت رضا(ع) را ارائه کرده بود، با موافقت تولیت آستان قدس رضوی، مفتخر به دریافت حکم خادمی شد و این حکم در پایان جلسه توسط آیت الله مروی به وی اعطا گردید.