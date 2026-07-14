توضیح سپاه امام رضا(ع) درباره علت تغییر مسیر تشییع رهبر شهید در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه روابط عمومی سپاه امام رضا علیه السلام با قدردانی مجدد از حضور تاریخی ملت مبعوث شده ایران اسلامی در تشییع قائد عظیم الشان امت آمده است:

در پی محروم شدن جمعی از عاشقان امام شهید از زیارت پیکر ایشان در مراسم تشییع مشهد، به آگاهی می رساند دستگاه های متولی استانی شامل آستان مقدس رضوی به عنوان مسئول اجرای برنامه حرم مطهر، استاندار محترم خراسان رضوی به عنوان مسئول ستاد تشییع و سپاه امام رضا (ع) به عنوان مسئول برقراری امنیت و اجرای مراسم تشییع تمام تدابیر لازم را جهت تشییع زمینی پیکر مطهر در خیابان امام رضا ع اتخاذ کردند.

در ادامه بیانیه آمده است؛ تغییر مسیر تشییع از چهارراه دانش، تصمیم نهایی مراجع بالادست امنیتی حفاظت از پیکر مطهر بوده و سپاه امام رضا ع به نوبه خود از اینکه جمعی از مردم شریف و سرافراز از توفیق وداع با پیکر مطهر محروم شدند، عمیقا اظهار تأسف و عذرخواهی نموده و از متانت و همراهی و بصیرت مردم عزیز حاضر در مراسم تشییع قدردانی می‌کند.