نادر طریقت که به تازگی ساخت مستند پرتره علیرضا خمسه را تمام کرده است در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این روزها فیلم مستند نیمه بلندی به نام «کمدین چنین آغاز نمود ... » را با سرمایه گذاری مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی درباره علیرضا خمسه کارگردانی و سعی کردم فقط به چگونگی تولد یک کمدین بپردازم که وارد تئاتر، سینما و تلویزیون شده و افرادی که در شکل گیری مسیر این هنرمند موثر بودند، معرفی کنم. ساخت این مستند حدود ۶ ماه طول کشید و در روزهای جنگ رمضان مشغول ساخت آن بودم.

وی ادامه داد: دلم می‌خواهد مستند بلندی درباره علیرضا خمسه بسازم. وسعت کارهای هنری آقای خمسه در زمینه تئاتر، تلویزیون و سینما بسیار زیاد است و اگر مرکز کمک کند، هر چه زودتر دست به کار خواهم شد و در غیر این صورت سعی می‌کنم با سرمایه شخصی خودم و جذب حامی مالی این کار را انجام دهم، اما تمایلم این است با همکاری مرکز که سفارش دهنده اولیه است، این پروژه را به سرانجام برسانم.

این کارگردان درباره پروژه‌های تازه‌اش عنوان کرد: ۲ مستند در حال تولید دارم که هر ۲ در زمینه تاریخ سینما هستند؛ اولی مستندی است به نام «میهمانی در بهشت» درباره فیلم «شب نشینی در جهنم» که ۷۰ سال پیش ساخته شده و ۲۷ سال است در حال تحقیق و تصویربرداری آن در مقاطع مختلف هستم. سه کارگردان ادعای ساخت «شب نشینی در جهنم» را دارند، با اینکه نام موشق سروری در تیتراژ فیلم به عنوان کارگردان آمده، این فیلم توسط مرحوم ساموئل خاچیکیان ساخته شده است، البته مرحوم حسین مدنی نویسنده فیلمنامه هم ادعای کارگردانی این فیلم را داشته است.

طریقت با اشاره به امتیازهای «شب نشینی در جهنم» گفت: در این فیلم تروکاژهای تصویری توسط استاد خاچیکیان انجام شده که هنوز بعد از ۷۰ سال تازگی خودش را حفظ کرده است.

وی درباره ساخت مستندی درباره هنرورهای سینما بیان کرد: مستند دوم من به نام «مردان سیاهی» درباره هنروران سینما و دنباله ای بر ۲ مستند قبلی درباره این قشر است، با این مستند، سه‌گانه‌ام درباره هنروران و سیاهی لشگرها کامل می‌شود. تصویربرداری این مستند پس از چند سال تمام شده و آن را تدوین خواهم کرد. از زمان ساخت فیلم «ابر مرد سینما» که درباره اولین ستاره تاریخ سینمای ایران زنده یاد ناصر ملک مطیعی بود، تدوین کارهایم را خودم انجام می‌دهم.

طریقت در پایان درباره پروژه‌های سینمایی‌اش توضیح داد: تولید ۲ فیلم داستانی در برنامه امسالم قرار دارد، اولی یک فیلم سینمایی به نام «مرا ببوس» نوشته دخترم هستی طریقت که درباره بچه‌های میناب و خانواده های مصیبت زده آنها است که امیدوارم ارگان‌های متولی تولید فیلم کمک کنند این اثر ملی ساخته شود. دومی سریالی برای پلتفرم ها به نام «آکواریوس» باز هم نوشته دخترم هستی است که یک سریال پلیسی، جنایی و روان شناسانه است.