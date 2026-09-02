کلاهبرداری ۳۲ کیلویی طلافروش شهرکردی از ۷۰ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه اصغر رحیمی از دستگیری متهم اصلی پرونده کلاهبرداری از ۷۰ شهروند شهرکردی خبر داد.
وی تصریح کرد: این متهم به دریافت بیش از ۳۲ کیلوگرم انواع طلاجات و ۳۵ میلیارد ریال وجه نقد از مالباختگان اعتراف کرده است.
شهرکرد-رئیس پلیس آگاهی چهارمحال و بختیاری از دستگیری متهم اصلی پرونده کلاهبرداری از ۷۰ شهروند شهرکردی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه اصغر رحیمی از دستگیری متهم اصلی پرونده کلاهبرداری از ۷۰ شهروند شهرکردی خبر داد.
وی تصریح کرد: این متهم به دریافت بیش از ۳۲ کیلوگرم انواع طلاجات و ۳۵ میلیارد ریال وجه نقد از مالباختگان اعتراف کرده است.
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