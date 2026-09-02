جاده چالوس یکطرفه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا، در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور اظهار کرد: با توجه به ترافیک سنگین در مسیر (جنوب به شمال) محور چالوس و آزادراه تهران–شمال، از ساعت ۱۵:۰۰ امروز، چهارشنبه ۱۱ شهریورماه، تردد کلیه وسایل نقلیه در مسیر (شمال به جنوب) این ۲ محور ممنوع شده است.

وی افزود: در ادامه، تردد در این دو محور تا اطلاع ثانوی به صورت یک‌طرفه از (جنوب به شمال) انجام خواهد شد. این محدودیت ترافیکی با هدف مدیریت و تخلیه بار ترافیکی اعمال شده و تا زمان پایان تخلیه ترافیک ادامه خواهد داشت و پس از بهبود شرایط، وضعیت تردد در این محورها اعلام می‌شود.

سرهنگ محبی در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورهای کشور گفت: در محور چالوس مسیر جنوب به شمال، حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه ترافیک سنگین گزارش شده است. همچنین در آزادراه تهران–شمال مسیر جنوب به شمال، حدفاصل تونل شماره ۱۶ تا شهرستانک ترافیک سنگین است.

جانشین پلیس راه فراجا افزود: در محور هراز در مسیر رفت و برگشت محدوده سه‌راهی چلاو ترافیک سنگین گزارش شده و در محور فیروزکوه مسیر جنوب به شمال در محدوده‌های شورآب و گیلاوند نیز شاهد ترافیک سنگین هستیم.

وی بیان کرد: در آزادراه تهران–پردیس محدوده تونل شماره یک نیز ترافیک سنگین است.

سرهنگ محبی گفت: تردد در محور قدیم تهران–بومهن و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان است و در محور فیروزکوه مسیر شمال به جنوب نیز تردد روان گزارش شده است.

وی درباره وضعیت ترافیکی محورهای منتهی به تهران اظهار کرد: در آزادراه تهران–کرج–قزوین حدفاصل جهان‌نما تا محمدشهر و محدوده‌های گلشهر و هشتگرد ترافیک سنگین است.

جانشین پلیس راه فراجا افزود: در آزادراه قزوین–کرج–تهران نیز در محدوده کردان و حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک ترافیک سنگین گزارش شده است.

سرهنگ محبی ادامه داد: در آزادراه ساوه–تهران نیز محدوده‌های نسیم‌شهر و رضی‌آباد دارای ترافیک سنگین است.

وی با اشاره به شرایط جوی محورهای کشور گفت: محور فیروزکوه در ارتفاعات با مه‌گرفتگی مواجه است و در برخی محورهای استان‌های مازندران و گلستان نیز پدیده مه‌گرفتگی گزارش شده است.

سرهنگ محبی از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات رانندگی، از توقف‌های غیرضروری در مسیر خودداری کرده و پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی مطلع شوند.