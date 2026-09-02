به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام پلیس راه، محدودیت‌های ترافیکی در محورهای مواصلاتی مازندران از ظهر چهارشنبه آغاز شده و با هدف مدیریت تردد، کاهش بار ترافیکی و تسهیل عبور و مرور تا روز شنبه ادامه خواهد داشت.

بر اساس آخرین وضعیت ترافیکی، در محور چالوس مسیر جنوب به شمال حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه و در مسیر شمال به جنوب محدوده مجلار تا مکارود، ترافیک سنگین گزارش شده است.

همچنین در آزادراه تهران-شمال، مسیر جنوب به شمال در محدوده تونل‌های شماره ۱۷ و ۱۸ با ترافیک سنگین مواجه است.

در محور هراز نیز تردد خودروها در هر دو مسیر رفت و برگشت محدوده سه‌راهی چلاو با حجم بالای ترافیک همراه است.

در همین حال، تردد در محور فیروزکوه و مسیر شمال به جنوب آزادراه تهران-شمال عادی و روان گزارش شده است.

از نظر شرایط جوی نیز محور چالوس در ارتفاعات با مه‌گرفتگی همراه است و در محور فیروزکوه بارش پراکنده باران و مه‌گرفتگی در ارتفاعات مشاهده می‌شود. سایر محورهای شمالی استان در حال حاضر فاقد مداخلات جوی هستند.

رعایت قوانین رانندگی و پرهیز از تخلفات حادثه‌ساز در این ایام مورد تأکید قرار گرفته است. رعایت نکردن حق تقدم، استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی، سرعت و سبقت غیرمجاز، نبستن کمربند ایمنی و تردد از شانه خاکی از جمله تخلفاتی است که با آن برخورد خواهد شد.