در دیدار روسای جمهوری چین و مصر چه گذشت؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری مصر، عبدالفتاح السیسی، رئیسجمهور مصر امروز چهارشنبه در قاهره از شی جین پینگ، رئیسجمهور چین استقبال کرد.
محمد الشناوی سخنگوی ریاست جمهوری مصر اعلام کرد که نشست گسترده با حضور هیئتهای دو کشور برگزار شد و پس از آن، یک توافقنامه و شماری یادداشت تفاهم میان دو طرف به امضا رسید.
دو طرف درباره شماری از مسائل منطقهای و بینالمللی مورد اهتمام مشترک گفتگو و بر همسویی دیدگاههای مصر و چین درباره ضرورت اولویت دادن به راهکارهای دیپلماتیک برای دستیابی به راهحلهای جامع و پایدار برای بحرانها تأکید کردند.
السیسی و پینگ تلاشهای مربوط به کاهش تنش در منطقه خاورمیانه را بررسی و بر حمایت خود از تلاشها برای دستیابی به توافقی جامع جهت توقف جنگ تأکید کردند.
عبدالفتاح السیسی بر اولویت کاهش تنش و احترام به حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اردن، تضمین آزادی کشتیرانی و جلوگیری از تحمیل پیامدهای منفی بحران بر ملتها تأکید کرد.
تحولات مسئله فلسطین نیز از دیگر موضوعات مورد بحث بود.
السیسی بر ضرورت دستیابی به راهحلی عادلانه بر اساس قطعنامهها و اصول مشروعیت بینالمللی تأکید کرد و به تلاشهای مصر برای پیشبرد اجرای تعهدات مرحله دوم توافق توقف جنگ در نوار غزه اشاره کرد.
رئیسجمهور مصر همچنین بر اهمیت ورود کمکهای کافی به نوار غزه، بهویژه تجهیزات و ملزومات پزشکی، تأکید کرد.
وی از حمایت و پشتیبانی چین از حقوق ملت فلسطین و اصل راهحل دو دولتی بهعنوان تنها راه دستیابی به صلح عادلانه و پایدار قدردانی کرد.
السیسی همچنین بر اهمیت حیاتی رود نیل برای مصر بهعنوان شریان اصلی حیات این کشور و حق مشروع مصر برای حفاظت از امنیت آبی و غذایی و منافع توسعهای خود تأکید کرد و از تمامی کشورهای حوزه رود نیل خواست به قوانین بینالمللی، از جمله اصل خودداری از ایجاد خسارت، پایبند باشند.
رئیسجمهور چین نیز از تلاشهای مصر تحت رهبری عبدالفتاح السیسی برای برقراری صلح و ثبات در محیط منطقهای خود در خاورمیانه و آفریقا قدردانی کرد.
رئیسجمهور چین از عبدالفتاح السیسی به دلیل استقبال گرم و میزبانی سخاوتمندانه تشکر و بر قدردانی عمیق کشورش از روابط رو به گسترش و متنوع همکاری با مصر تأکید کرد.
شی جین پینگ بر تمایل چین برای تقویت سطح هماهنگی موجود میان دو کشور در محافل مختلف بینالمللی و در قبال مسائل منطقهای و بینالمللی مورد اهتمام مشترک در راستای کمک به حمایت از امنیت و توسعه و حلوفصل مسالمتآمیز مناقشه ها، تأکید کرد.
رئیسجمهور چین همچنین دیدگاه کشورش درباره شماری از مسائل منطقهای و بینالمللی را تشریح و بر اهمیت ادامه همکاری مشترک میان دو کشور برای دفاع از منافع کشورهای در حال توسعه و تقویت نقش آنها در شکلدهی به آینده نظام بینالمللی تأکید کرد.
رؤسای جمهور مصر و چین بر سر ادامه تلاشها برای تقویت روابط دوجانبه و افزایش رایزنیها درباره مسائل مورد اهتمام مشترک توافق کردند.
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