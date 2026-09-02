به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع و تدفین شهدای حمله آمریکا به جزیره لاوان، روز جمعه ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۵ در شهرستان دیر برگزار خواهد شد.
این مراسم از ساعت ۱۶:۳۰ از چهارراه امام حسین(ع) به سمت میدان شهرداری دیر آغاز میشود و مردم شهیدپرور شهرستان دیر با حضور در این آیین، پیکر شهدای این حمله جنایتکارانه را بدرقه خواهند کرد.
بر اساس برنامه اعلامشده، پیکر شهید حسین صالحنژاد پس از تشییع برای خاکسپاری به گلزار شهدای بردستان منتقل میشود.
همچنین پیکر شهید مهدی بحرانی و شهید حسن مؤمنی در جنتالشهدای دیر به خاک سپرده خواهند شد.
برازجان میزبان شهید محمدجعفر رادبویه
همچنین مراسم استقبال از شهید محمدجعفر رادبویه از کارکنان قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز پنجشنبه ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۵ در برازجان برگزار میشود.
این مراسم با عنوان «میهمانی لالهها» از ساعت ۲۱:۳۰ در میدان حافظ برازجان برگزار خواهد شد و مردم شهرستان دشتستان برای استقبال و ادای احترام به این شهید والامقام گرد هم میآیند.
این آیین به همت بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان دشتستان و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان دشتستان برگزار میشود.
مراسم تشییع و استقبال از شهدا، فرصتی برای تجدید می۷ثاق مردم با آرمانهای شهیدان و پاسداشت مقام ایثار و فداکاری آنان در دفاع از کشور به شمار میرود.
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