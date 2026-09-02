به گزارش خبرنگار مهر، آزمون ورودی حوزههای علمیه خواهران برای سال تحصیلی در سراسر کشور برگزار شد و داوطلبان علاقهمند به فراگیری علوم دینی در این مرحله از فرآیند پذیرش حضور یافتند.
این آزمون بهصورت همزمان در ۲۸ استان کشور و در قریب به ۴۵۰ مرکز آزمون برگزار شد تا متقاضیان ورود به حوزههای علمیه خواهران در فرآیند پذیرش سال تحصیلی جدید شرکت کنند.
نتایج نهایی آزمون پذیرش حوزههای علمیه خواهران در نیمه دوم شهریورماه اعلام خواهد شد و داوطلبان میتوانند پس از انتشار نتایج، وضعیت قبولی خود را پیگیری کنند.
پذیرفتهشدگان آزمون پس از اعلام نتایج، وارد مرحله مصاحبه خواهند شد و ادامه فرآیند پذیرش آنان بر اساس مراحل پیشبینیشده انجام میشود.
قم-آزمون ورودی حوزههای علمیه خواهران با حضور علاقه مندان به تحصیل در علوم دینی به صورت همزمان در ۴۵۰ مرکز آزمون ۲۸ استان کشور برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، آزمون ورودی حوزههای علمیه خواهران برای سال تحصیلی در سراسر کشور برگزار شد و داوطلبان علاقهمند به فراگیری علوم دینی در این مرحله از فرآیند پذیرش حضور یافتند.
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