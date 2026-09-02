پیام تسلیت برای عکاسی که بخشی از حافظه تصویری ایران را ماندگار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم عارفی از عکاسان پیشکسوت و باسابقه ایران، پس از تحمل یک دوره بیماری، روز سهشنبه ۱۰ شهریور درگذشت.
آیدین مهدیزاده مدیرکل هنرهای تجسمی، با ابراز تأسف و تأثر از درگذشت این هنرمند، فقدان او را به جامعه عکاسی و هنرهای تجسمی ایران، هنرمندان، دوستداران هنر و خانواده آن مرحوم تسلیت گفت.
در این پیام آمده است: «درگذشت کریم عارفی، هنرمند پیشکسوت و از چهرههای باسابقه عکاسی ایران، موجب تأسف و تأثر جامعه هنرهای تجسمی شد. این هنرمند طی سالها فعالیت مستمر در عرصه عکاسی، بخشی از رویدادها، چهرهها و لحظات فرهنگی و اجتماعی ایران را با نگاه و زبان تصویری خود ثبت و ماندگار کرد.
بیتردید آثار و تلاشهای او در مسیر اعتلای عکاسی ایران، بخشی از حافظه تصویری هنر معاصر کشور به شمار میرود و یاد و نام این هنرمند در میان اهالی فرهنگ و هنر ماندگار خواهد بود. ضمن عرض تسلیت به خانواده محترم زندهیاد کریم عارفی و جامعه عکاسان و هنرمندان ایران، از درگاه خداوند متعال برای آن هنرمند فقید رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.»
کریم عارفی متولد ۱۳۳۴، از عکاسان باسابقه ایران بود که سالها در عرصه عکاسی فعالیت داشت و بخشی از فعالیتهای هنری خود را به ثبت و مستندسازی آثار تاریخی و میراث فرهنگی ایران اختصاص داد. از جمله آثار منتشرشده این هنرمند میتوان به کتاب «نگاهی تازه به تخت جمشید» اشاره کرد که با عکسهای کریم عارفی و توسط کمیسیون ملی یونسکو در ایران منتشر شده است.
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