پیام تسلیت برای عکاسی که بخشی از حافظه تصویری ایران را ماندگار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم عارفی از عکاسان پیشکسوت و باسابقه ایران، پس از تحمل یک دوره بیماری، روز سه‌شنبه ۱۰ شهریور درگذشت.

آیدین مهدی‌زاده مدیرکل هنرهای تجسمی، با ابراز تأسف و تأثر از درگذشت این هنرمند، فقدان او را به جامعه عکاسی و هنرهای تجسمی ایران، هنرمندان، دوستداران هنر و خانواده آن مرحوم تسلیت گفت.

در این پیام آمده است: «درگذشت کریم عارفی، هنرمند پیشکسوت و از چهره‌های باسابقه عکاسی ایران، موجب تأسف و تأثر جامعه هنرهای تجسمی شد. این هنرمند طی سال‌ها فعالیت مستمر در عرصه عکاسی، بخشی از رویدادها، چهره‌ها و لحظات فرهنگی و اجتماعی ایران را با نگاه و زبان تصویری خود ثبت و ماندگار کرد.

بی‌تردید آثار و تلاش‌های او در مسیر اعتلای عکاسی ایران، بخشی از حافظه تصویری هنر معاصر کشور به شمار می‌رود و یاد و نام این هنرمند در میان اهالی فرهنگ و هنر ماندگار خواهد بود. ضمن عرض تسلیت به خانواده محترم زنده‌یاد کریم عارفی و جامعه عکاسان و هنرمندان ایران، از درگاه خداوند متعال برای آن هنرمند فقید رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.»

کریم عارفی متولد ۱۳۳۴، از عکاسان باسابقه ایران بود که سال‌ها در عرصه عکاسی فعالیت داشت و بخشی از فعالیت‌های هنری خود را به ثبت و مستندسازی آثار تاریخی و میراث فرهنگی ایران اختصاص داد. از جمله آثار منتشرشده این هنرمند می‌توان به کتاب «نگاهی تازه به تخت جمشید» اشاره کرد که با عکس‌های کریم عارفی و توسط کمیسیون ملی یونسکو در ایران منتشر شده است.