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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۰

پیام تسلیت برای عکاسی که بخشی از حافظه تصویری ایران را ماندگار کرد

پیام تسلیت برای عکاسی که بخشی از حافظه تصویری ایران را ماندگار کرد

مدیرکل هنرهای تجسمی در پیامی درگذشت کریم عارفی عکاس پیشکسوت و باسابقه هنر ایران را تسلیت گفت و یاد و نام این هنرمند را بخشی از حافظه تصویری هنر معاصر کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم عارفی از عکاسان پیشکسوت و باسابقه ایران، پس از تحمل یک دوره بیماری، روز سه‌شنبه ۱۰ شهریور درگذشت.

آیدین مهدی‌زاده مدیرکل هنرهای تجسمی، با ابراز تأسف و تأثر از درگذشت این هنرمند، فقدان او را به جامعه عکاسی و هنرهای تجسمی ایران، هنرمندان، دوستداران هنر و خانواده آن مرحوم تسلیت گفت.

در این پیام آمده است: «درگذشت کریم عارفی، هنرمند پیشکسوت و از چهره‌های باسابقه عکاسی ایران، موجب تأسف و تأثر جامعه هنرهای تجسمی شد. این هنرمند طی سال‌ها فعالیت مستمر در عرصه عکاسی، بخشی از رویدادها، چهره‌ها و لحظات فرهنگی و اجتماعی ایران را با نگاه و زبان تصویری خود ثبت و ماندگار کرد.

بی‌تردید آثار و تلاش‌های او در مسیر اعتلای عکاسی ایران، بخشی از حافظه تصویری هنر معاصر کشور به شمار می‌رود و یاد و نام این هنرمند در میان اهالی فرهنگ و هنر ماندگار خواهد بود. ضمن عرض تسلیت به خانواده محترم زنده‌یاد کریم عارفی و جامعه عکاسان و هنرمندان ایران، از درگاه خداوند متعال برای آن هنرمند فقید رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.»

کریم عارفی متولد ۱۳۳۴، از عکاسان باسابقه ایران بود که سال‌ها در عرصه عکاسی فعالیت داشت و بخشی از فعالیت‌های هنری خود را به ثبت و مستندسازی آثار تاریخی و میراث فرهنگی ایران اختصاص داد. از جمله آثار منتشرشده این هنرمند می‌توان به کتاب «نگاهی تازه به تخت جمشید» اشاره کرد که با عکس‌های کریم عارفی و توسط کمیسیون ملی یونسکو در ایران منتشر شده است.

کد مطلب 6935840
آزاده فضلی

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