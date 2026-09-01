کریم عارفی عکاس پیشکسوت درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مؤسسه هنرمندان پیشکسوت، کریم عارفی از هنرمندان باسابقه عرصه عکاسی کشور، بامداد امروز سه‌شنبه ۱۰ شهریور پس از تحمل یک دوره بیماری دار فانی را وداع گفت.

سیدعباس عظیمی مدیرعامل مؤسسه هنرمندان پیشکسوت با صدور پیامی، درگذشت این هنرمند پیشکسوت را تسلیت گفت و در این باره بیان کرد: درگذشت استاد کریم عارفی، هنرمند پیشکسوت و از چهره‌های باسابقه عکاسی کشور، موجب تأثر و اندوه شد. سال‌ها فعالیت هنری و تلاش برای ثبت و ماندگار ساختن گوشه‌هایی از فرهنگ، تاریخ و میراث این سرزمین، یاد و نام او را در حافظه عکاسی ایران ماندگار خواهد کرد. اینجانب فقدان این هنرمند گرانقدر را به خانواده محترم ایشان، جامعه عکاسی و هنرمندان کشور تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

کریم عارفی از عکاسان پیشکسوت ایران و عضو مؤسسه هنرمندان پیشکسوت بود که سال‌های متمادی در عرصه عکاسی فعالیت داشت و بخشی از فعالیت‌های هنری خود را به ثبت آثار تاریخی و میراث فرهنگی ایران اختصاص داده بود.